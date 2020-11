OL Mercato : Mécontent, Dembélé pourrait filer à l’anglaise

Publié le 02 novembre 2020 à 10:30

En manque de temps de jeu avec l'OL, Moussa Dembélé pourrait partir dès le mercato hivernal. Arsenal aurait coché le nom du joueur de l’Olympique Lyonnais en bonne place sur la liste de ses cibles offensives hivernales.

OL : Arsenal attiré par le profil de Moussa Dembélé

Arsenal voudrait renforcer son secteur offensif dès le prochain mercato pour accroître ses chances de finir à une place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine. À cet effet, les recruteurs des Gunners auraient déjà arrêté une liste de noms, sur laquelle figure Moussa Dembélé, buteur de l'OL. L’entraîneur de la formation londonienne, Mikel Arteta, voudrait faire du Lyonnais de 24 ans le concurrent d’Alexandre Lacazette qu’il ne trouve pas encore convaincant malgré ses trois buts en cinq matchs de championnat en ce début de saison. Selon Just Arsenal, les autres cibles offensives des Gunners en concurrence avec Moussa Dembélé sont Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) et Patson Daka (Red Bull Salzbourg). C’est dire si le club de Premier League tient à renforcer son secteur offensif en janvier.

Mission possible pour les Gunners ?

Barré par la rude concurrence dans secteur offensif de l'OL, composé de Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay, Moussa Dembélé est rarement aligné depuis le début de la saison. Un départ à Arsenal pour se relancer ne devrait donc pas déplaire à l’ancien buteur du Celtic Glasgow (2016-2018). Les recruteurs des Gunners devraient pouvoir rapidement trouver un accord contractuel avec l'ex-attaquant de Fulham (2013-2016). Mais il faudrait également convaincre Jean-Michel Aulas et son staff de laisser filer le natif de Pontoise. Ce qui pourrait ne pas être la plus facile des tâches au regard du prix que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient réclamer. D’ailleurs, également annoncé dans le viseur d’Arsenal cet été, Houssem Aouar n’a pas quitté l'OL en raison du prix demandé les responsables rhodaniens, soit 50 millions d’euros…













Par JOËL