PSG Mercato : Ça sent très bon pour une arrivée de poids

Après un mercato estival au bilan mitigé, le PSG veut absolument réussir son prochain marché des transferts. Thomas Tuchel est désireux d'amener profondeur et qualité au sein d'un effectif qu'il trouve trop léger et qui l'a mené à un conflit avec Leonardo. Mais le Paris SG a déjà coché une case dans la liste de ses besoins avec un véritable homme à tout faire.

Pas de prolongation pour Alaba au Bayern Munich

Thomas Tuchel voulait un milieu à placer devant la défense, un défenseur central et un latéral gauche ? Il a les trois en un en la personne de David Alaba. Déjà supervisé par le PSG, l'Autrichien de 28 ans, qui évolue au Bayern Munich, ne prolongera pas en Bavière. En effet, le joueur est en conflit avec sa direction quant à la prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2021. Alaba veut l'assurance de jouer au milieu de terrain, un salaire top niveau et un long contrat, cinq ans contre quatre proposés, mais le Bayern n'est pas prêt pour passer à la caisse. Ainsi, les discussions auraient été purement et simplement stoppées entre les deux parties. Pour BR24, le président du club allemand, Herbert Hainez, est revenu sur la situation : "Nous lui avons proposé une très belle offre, que nous estimions juste et très correcte au vu des moments difficiles que nous traversons." Insuffisant pour David Alaba, dont le clan estime qu'il mérite plus de considération dans le club qu'il a rejoint dès 2008.

Le PSG sur le coup

Ce pourrait alors être une très bonne affaire pour le PSG. Si aucun accord n'est trouvé d'ici-là, les dirigeants parisiens pourront débuter des discussions avec David Alaba dès le mois de janvier afin d'essayer de l'attirer au mercato estival. Et ça commence à sentir bon pour le Paris SG. "Nous avons dit à David que nous voulions une réponse d'ici fin octobre, mais elle n'est arrivée que samedi (le 31, ndlr). L'agent, Pini Zahavi, nous a dit que l'offre était insuffisante. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement et il n'y a plus d'offre", a très clairement indiqué Herbert Hainez. Le PSG pourrait donc avoir mis la main sur son futur homme à tout faire, gratuitement qui plus est. Une aubaine pour un joueur encore jeune, avec une solide expérience européenne et internationale, ainsi que très polyvalent.













