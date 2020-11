Stade Rennais Mercato : Camavinga au PSG contre un gros chèque

Publié le 02 novembre 2020 à 10:00

Eduardo Camavinga crève l'écran depuis plusieurs mois et le Stade Rennais a toutes les peines du monde à préserver sa pépite des convoitises des plus grands européens en vue du mercato 2021. Mais le milieu de terrain international pourrait bien faire une première étape en France avant de rejoindre un prestigieux club étranger et rester en Ligue 1 quelques saisons de plus.

Le PSG toujours sur Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga traverse sa première passe un peu compliquée avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain de bientôt 18 ans a été victime d'une béquille lors de la 8e journée de Ligue 1 et du match entre le SRFC et Angers SCO (1-2). "Trop juste", selon son entraîneur Julien Stéphan, pour le match de Ligue des champions face au Séville FC, le joueur était également forfait pour la rencontre face au Stade brestois, samedi (2-1). Mais la blessure de Camavinga pourrait bien être plus grave que prévu, la présence de l'international français sur la pelouse de Chelsea, mardi, et sur celle du Parc des Princes, pour y affronter le PSG le week-end prochain, est fortement compromise. Mais si Eduardo Camavinga fait le voyage à Paris, il se pourrait qu'il entende quelques discours l'incitant à rejoindre le club champion de France. En effet, il a déjà pris l'habitude de côtoyer Kylian Mbappé en équipe de France, avec qui il "parle de tout", et donc du PSG...

Le Stade Rennais en tirerait un gros chèque

Le milieu de terrain du Stade Rennais pourrait alors être tenté par l'aventure parisienne. À l'instar de Mbappé, il verrait en Paris une première étape vers d'autres destinations plus prestigieuses. Le PSG pourrait lui faire franchir un nouveau cap, lui permettre d'engranger de l'expérience, avant de tenter le coup à l'étranger, comme cela semble se dessiner pour le n°7 parisien. Leonardo, le directeur sportif, maintient un regard appuyé sur le futur d'Eduardo Camavinga et serait prêt à sortir le chéquier pour s'offrir ses services dès le mercato 2021. 70 millions d'euros pourraient en effet être débloqués pour convaincre le Stade Rennais de lâcher son prodige, ce qui ne laissera pas les dirigeants des Rouge et Noir insensibles. Un deal qui arrangerait tout le monde, entre un joueur soucieux de ne pas griller les étapes avec qui a tout son avenir devant lui, et les deux clubs, l'un voulant renforcer durablement son entrejeu et l'autre espérant faire la meilleure affaire possible sans tomber dans des tractations interminables.













Par Matthieu