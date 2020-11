ASSE : Ces statistiques prouvent que le malaise est profond

Publié le 02 novembre 2020 à 11:00

L'ASSE a subi sa cinquième défaite consécutive en Ligue 1, ce week-end lors de la 9e journée de championnat, et continue sa dégringolade au classement. Les Verts sont désormais 13es et ne trouvent pas les solutions pour relever la tête, alors que ce profil le derby face à l'OL, dimanche (21 h).

L'ASSE ne sort plus la tête de l'eau

Les Verts sont en souffrance. Dimanche, à domicile contre Montpellier HSC, ils ont connu leur sixième match de Ligue 1 sans victoire et une cinquième défaite consécutive. La liste des revers commence à être longue, tout comme celle des points perdus, en particulier face à des équipes tout à fait prenables pour l'ASSE : défaite contre le Stade Rennais (0-3), au RC Lens (0-1), face à l'OGC Nice (1-3), au FC Metz (0-2) et, donc, contre les Héraultais (0-1). Avec un petit but marqué et dix encaissés, ce sont tous les secteurs de la formation de Claude Puel qui peinent. Offensivement, l'AS Saint-Etienne est au point mort. Elle avait réussi l'exploit de ne cadrer aucun tir lors de son déplacement en Moselle, ce fut à nouveau le cas contre les Montpelliérains dimanche. Depuis que l'analyste Opta suit la Ligue 1, c'est-à-dire depuis la saison 2006-2007, ça n'était jamais arrivé. Un déficit d'occasions qui pèse sur Romain Hamouma et Denis Bouanga, censés être les moteurs offensifs de la formation de Puel. Au point qu'il faille désormais s'appuyer sur Wahbi Khazri, titulaire dimanche pour la première fois depuis dix mois, et indésirable pendant le mercato.

Avant l'OL, les signaux ne sont pas bons du tout

L'ASSE aurait bien eu besoin d'une nouvelle pause, même si celle d'octobre n'a pas vraiment amélioré la situation. Car la mauvaise passe qu'elle traverse est en train de battre des records. Perdre trois matches de Ligue 1 consécutivement à Geoffroy-Guichard, contre le Stade Rennais (0-3), l'OGC Nice (1-3) et Montpellier HSC (0-1), n'était plus arrivé aux Verts depuis huit ans et la saison 2011-2012, qu'ils avaient conclue à la 7e place. Pour voir les Verts perdre cinq matches de suite, il faut remonter à 2008, avec sept défaites consécutives. "Chaque défaite est une souffrance, ça fait mal, a déclaré Claude Puel à l'issue de cette cinquième défaite, paraphrasant Arsène Wenger. On se doit d'être un leader dans ce cas-là." Mais des leaders, sur le terrain, l'AS Saint-Etienne en manque cruellement, tandis que son infirmerie reste bien remplie. Les joueurs de Claude Puel ont besoin de souffler, de se donner de l'air, mais cette Ligue 1 ne leur en offre pas. L'entraîneur aussi a bien besoin d'un break : Puel connait sa pire série sur un banc depuis l'année 2013, où il avait perdu sept fois de suite avec l'OGC Nice. Et c'est maintenant un déplacement plus que périlleux qui attend l'ASSE, dimanche (21 h), sur le terrain de l'OL, pour un derby difficile face à des Lyonnais qui, eux, sont dans une dynamique positive.













Par Matthieu