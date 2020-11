LOSC : Grosse inquiétude pour le capitaine José Fonte

Publié le 02 novembre 2020 à 12:00

Sorti peu avant la mi-temps du match entre le LOSC et l’OL (1-1), après avoir pris le doigt de Memphis Depay dans l’oeil droit, José Fonte ne se porte pas bien. Les déclarations de Christophe Galtier au sujet du défenseur central de Lille OSC sont alarmantes.

LOSC : José Fonte victime du doigt de Memphis Depay

Patron de la défense du LOSC, José Fonte n’a toutefois pas terminé le match contre l’Olympique Lyonnais, dimanche en conclusion de la 9e journée de Ligue 1. À la suite d'un accrochage anodin, le défenseur central portugais a pris le doigt de l’attaquant lyonnais Memphis Depay dans l’oeil droit. L’oeil rougi par cette agression, le défenseur central de 36 ans a été obligé de céder immédiatement sa place à Soumaoro dans le temps additionnel de la première partie de jeu.

Le joueur portugais « va mal »

Présent en conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier n’a pas caché sa vive inquiétude. Évoquant l’état de santé de son joueur, l’entraîneur du LOSC a été direct : « Il va mal, il a pris le doigt de Depay dans l'oeil et il l'a bien pris. À la mi-temps dans le vestiaire, il ne voyait plus de l'oeil droit donc il est à l'hôpital. » Mais le patron du banc de Lille OSC n’en veut pas à Memphis Depay. Selon le technicien des Dogues, l’international néerlandais n’a pas volontairement agressé le défenseur central lillois. « J'ai revu les images et je ne pense pas que ce soit volontaire, qu'il y ait un mauvais geste de Memphis Depay », a estimé l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne.

Le LOSC se déplacera en Italie jeudi prochain pour affronter le Milan AC dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. José Fonte sera-t-il prêt pour ce choc sur la pelouse du stade San Sino ? Les supporters de l’équipe nordiste retiennent leur soufflent.













Par JOËL