OM : André Villas-Boas serre la vis, les joueurs révoltés

L'OM a eu l'occasion de souffler ce week-end, après avoir vu son match face au RC Lens, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, reporté en raison du trop grand nombre de joueurs positifs au Covid-19 dans l'effectif lensois. De quoi préparer un peu plus sereinement le déplacement de mardi (21 h), en Ligue des champions, sur la pelouse du FC Porto.

L'OM se remet au boulot

Les deux défaites en Ligue des champions ont fait mal à l'OM. Plus que les revers en Grèce, contre l'Olympiakos (0-1), et à domicile, face à Manchester City (0-3), ce sont les prestations indigentes des joueurs marseillais qui ont fait bondir supporters et observateurs. Plusieurs Olympiens sont dans le viseur, notamment les meneurs offensifs que devraient être Dimitri Payet et Florian Thauvin, ou encore Dario Benedetto, buteur muet depuis maintenant de longs matches. L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, n'échappe pas aux critiques. Sa formation très défensive et frileuse contre les Anglais n'a pas fonctionné et n'a pas été comprise par ses joueurs, qui n'ont pas hésité à émettre des doutes quant aux choix du technicien portugais. Son manque d'ambition, d'adaptabilité, lui est reproché, mais le coach marseillais a décidé de se remettre sérieusement au boulot avant le déplacement sur la pelouse du FC Porto, mardi (21 h).

Les joueurs entendent le message

Pour éviter une douzième défaite consécutive et un triste record en Ligue des champions, André Villas-Boasa décidé de se retrousser les manches. Dans L'Équipe, un proche des joueurs explique que l'entraîneur a, "ces derniers jours, fermé son compte Instagram et les écoutilles. Ce déplacement lui tient à coeur, on le sent. Il a insisté sur les failles de l'équipe portugaise", avec la ferme intention de relancer l'OM en C1. Ainsi, exit le 5-3-2 utilisé contre Manchester City, place au retour du 4-3-3, un schéma plus classique dans lequel les joueurs ont plus de repères. D'ailleurs, ces derniers auraient compris le message cette semaine. "Plusieurs joueurs, dépités au lendemain de la défaite face à City, ont retrouvé un peu de mordant et de foi dans l'avenir européen de l'OM", ajoute la source proche du vestiaire. Une semaine de travail qui aura donc été bénéfique à l'Olympique de Marseille, qui devrait retrouver un Dimitri Payet titulaire au Portugal.













