PSG Mercato : Eriksen va quitter l'Inter, Paris en pole

Publié le 02 novembre 2020 à 12:30

Le PSG tient sans doute son renfort au milieu de terrain pour le mercato hivernal. Soucieux de renforcer leur entrejeu rapidement, les dirigeants parisiens se penchent à nouveau sur le cas du joueur de l'Inter Milan, Christian Eriksen, véritable flop en Lombardie mais longtemps convoité par le Paris SG lorsqu'il évoluait à Tottenham.

Christian Erkisen n'y arrive pas à l'Inter Milan

L'avenir de Christian Eriksen à l'Inter Milan s'assombrit de jour en jour. Le milieu international danois est toujours mis au placard par Antonio Conte, l'entraîneur lombard, et la situation se tend de plus en plus entre le joueur et son coach. La semaine dernière, Eriksen n'a pas hésité à le tacler : "Pourquoi je ne joue pas ? Demandez ça à l'entraîneur !" En concurrence avec Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Arturo Vidal, le Danois n'a que très peu de temps de jeu et se sent poussé vers la sortie. Conte ne donne plus l'impression de vouloir l'intégrer à sa formation de départ. La Gazetta dello Sport explique que le technicien italien "a bien essayé de lui faire confiance à nouveau, mais sans succès". La porte semble donc définitivement close pour le milieu offensif de 28 ans, recruté au mercato de janvier par l'Inter à Tottenham contre 27 millions d'euros. La somme déboursée il y a un an pousserait d'ailleurs les dirigeants interistes à miser sur un transfert. Ils souhaiteraient absolument éviter un prêt pour se débarrasser du joueur une bonne fois pour toutes et le PSG est sur les rangs.

Le PSG le veut dès le mercato hivernal

C'est là que le PSG pourrait y trouver son compte. Les Parisiens, notamment l'entraîneur Thomas Tuchel, veulent absolument renforcer l'entrejeu et ce, au plus vite. Les blessures et le rythme effréné, entre la Ligue 1, la Ligue des champions et les sélections nationales, n'ont laissé aucune fenêtre de respiration au Paris SG. La nécessité de donner de la profondeur à l'effectif n'est plus qu'une lubie de l'entraîneur allemand. L'état major commence également à penser en ce sens, mais flaire surtout les bonnes affaires, pour éviter au club des dépenses disproportionnées. David Alaba serait un superbe coup pour le PSG, mais il est peu probable que le joueur quitte le Bayern Munich lors du mercato hivernal, d'autant qu'il pourrait s'engager gratuitement l'été prochain. Christian Eriksen devient alors une bonne solution de repli temporaire, lui qui plaisait déjà aux dirigeants parisiens lors de ses années londoniennes. Avec le flop du joueur à l'Inter Milan, sa cote a baissé et donc son prix. À 20 millions d'euros, le milieu de terrain de 28 ans deviendrait une vraie bonne affaire et pourrait se relancer avec les champions de France. La presse italienne, elle, en est sûre, c'est bien le PSG qui est en pole position pour s'offrir Christian Eriksen dès le mercato d'hiver.













Par Matthieu