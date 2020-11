ASSE : Claude Puel est-il toujours l'homme de la situation ?

Publié le 02 novembre 2020 à 13:00

Avec une cinquième défaite consécutive, un sixième match sans victoire, l'ASSE de Claude Puel est dans le dur en Ligue 1. Contre Montpellier HSC, pour la 9e journée de championnat, les Verts se sont une nouvelle fois inclinés à domicile (0-1) et n'ont pas montré beaucoup de signes d'espoir. L'entraîneur de 59 ans est-il toujours l'homme de la situation à l'AS Saint-Etienne ?

L'ASSE et Claude Puel abattus

Claude Puel avait la mine des jours tristes, en conférence de presse, à l'issue de la cinquième défaite de suite de ses joueurs. On peut le comprendre : l'ASSE n'y arrive plus après un départ canon et trois victoires en trois matches. Depuis, c'est la disette ou presque, un point pris sur la pelouse du FC Nantes (2-2), après avoir mené de deux buts, puis plus rien. Ou si, trois défaites consécutives à Geoffroy-Guichard, une première depuis huit ans pour l'AS Saint-Etienne qui n'avait plus connu une telle série négative en Ligue 1 depuis 2008. Pire encore, l'équipe de Claude Puel n'a plus cadré un tir depuis deux matches, du jamais vu en championnat depuis que le statisticien Opta analyse la compétition. Ça commence à faire beaucoup pour l'entraîneur forézien. "Ça fait mal, ça fait très, très mal. Un entraîneur vit chaque défaite comme une souffrance", a-t-il déclaré après match. L'Équipe juge que, ce dimanche, Puel "était affecté. Peut-être plus que d'habitude. Montpellier restait sur quatre matches sans victoire et était l'équipe à prendre pour sortir de ce trou."

L'entraîneur des Verts a de la bouteille

Mais Claude Puel ne compte pas baisser les bras. D'ailleurs, la situation qu'il rencontre actuellement avec l'ASSE n'est pas sans lui rappeler quelques (mauvais) souvenirs. "C'était dur, mais on s'en est sorti derrière, a raconté l'entraîneur des Verts. À Lille, avec le LOSC, nous faisons douze matches sans victoire avec six ou sept défaites, le tout avec un groupe assez jeune. Deux ans après, il finit troisième de Ligue 1 et a joué la Ligue des champions en battant l'AC Milan et Manchester United. J'ai connu ça aussi à l'OGC Nice avec, là aussi, des blessures et des jeunes joueurs que l'on faisait monter. Par la suite, on a fini 4e du championnat." Avec les Aiglons, le coach forézien avait enregistré sept défaites de suite, c'est sa dernière plus mauvaise série et elle date de 2013. Claude Puel prend la situation avec psychologie et fait contre mauvaise fortune bon coeur. "On se relève très vite, assure-t-il, et surtout, on se doit d'être un leader pour soutenir les joueurs."

Son expérience pourrait finalement être bénéfique à l'ASSE, si l'équipe et le club parviennent à serrer les dents jusqu'à ce que la situation redevienne plus favorable et que le déclic se fasse. De telles mauvaises dynamiques n'ont pas qu'un effet négatif immédiat. À moyen et long terme, on tire toujours des enseignements d'une mauvaise passe. "C'est un apprentissage qui sera très productif par la suite, estime Claude Puel. Mais il faut réagir sur le court terme, et le court terme, c'est le derby à préparer contre l'OL (dimanche à Lyon, 21 h, 10e journée de Ligue 1). Le court terme, c'est de ne pas accepter cette situation. D'abord, à l'entraînement et puis en match, il faut tout donner." Le poste de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne pourrait bien être menacé en cas de nouveaux revers décevants face à l'OL et contre le Stade brestois, les deux équipes que les Verts affronteront d'ici la trêve internationale. Pourtant, Claude Puel semble avoir tout ce qu'il faut pour sortir ses joueurs de cette situation délicate, même si L'Équipe met un gros bémol : "Quand il entraînait l'OGC Nice ou le LOSC, où il a connu de telles séries, plus sombres encore, avec au final de superbes rebonds, il dirigeait des effectifs d'un autre calibre"...













Par Matthieu