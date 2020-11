RC Strasbourg : La gueulante de Caci après la défaite à Reims

Publié le 02 novembre 2020 à 14:45

Le RC Strasbourg a perdu sur la pelouse du Stade de Reims (1-2), dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1. Anthony Caci a pointé du doigt le manque de concentration de ses coéquipiers. Le défenseur strasbourgeois a également indiqué le moyen de battre l’OM vendredi prochain (21 h).

RC Strasbourg : Anthony Caci écoeuré par l’étourderie de ses coéquipiers

Après avoir battu le Stade Brestois (0-3) la journée précédente, le RC Strasbourg n’a pas pu enchaîner face au Stade de Reims (1-2). Présent en conférence de presse d’après-match, Anthony Caci a dénoncé « un manque de concentration » des Strasbourgeois. Selon le défenseur de 23 ans, ses coéquipiers ont beau évoquer ce manque de concentration, ils retombent toujours dans le même travers une fois sur la pelouse. Pour le jeune défenseur central, les hommes de Thierry Laurey, qui avaient « vraiment l'ambition de prendre des points » sur la pelouse du Stade de Reims, devront « apprendre à rester concentrés » et à ne « pas se laisser distraire et prendre des buts comme ça ».

Le Strasbourgeois attend l’OM de pied ferme

Pour Anthony Caci, il est désormais question de se relancer. Et cela devrait commencer dès la prochaine journée, soit lors de la réception de l’Olympique de Marseille, vendredi (21 h, 10e journée de Ligue 1). Pour cela, le protégé de Thierry Laurey conseille de « mettre tout de suite dès l'entame de l'impact, et surtout de la concentration ». Pour le jeune défenseur alsacien, une victoire contre l’Olympique de Marseille est d’autant importante que les joueurs du RC Strasbourg doivent se dépêcher de faire oublier la défaite à Reims, dont ils sont les principaux coupables. « C'est nous les fautifs et on le sait. Il ne faut pas se voiler la face, le manque de concentration se paie cash. À nous d'effacer tout ça », a-t-il estimé. Et Anthony Caci de conclure : « On est dans le dur, on en est tous conscients, de la dernière personne du staff au dernier joueur. Tout le club est dans le dur, on travaille pour remonter cette pente. »













