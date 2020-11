Stade Rennais Mercato : Le prix d'Eduardo Camavinga enfin fixé

Publié le 02 novembre 2020 à 14:30

Le Stade Rennais doit se passer des services de son prodige Eduardo Camavinga depuis deux rencontres et la béquille reçue en Ligue 1 contre Angers SCO (1-2). Le jeune milieu de terrain des Rouge et Noir manquera également les déplacements à Chelsea et au PSG, alors que le Centre international d'étude du sport (CIES) a publié la valeur des jeunes footballeurs européens.

Le Stade Rennais sur une mine d'or

Julien Stéphan est dépourvu en l'absence de son jeune milieu de terrain international, Eduardo Camavinga. Touché à la cuisse après avoir été victime d'une béquille contre Angers SCO (1-2), lors de la 8e journée de Ligue 1, l'international de bientôt 18 ans a manqué le déplacement au Séville FC (0-1), en Ligue des champions, ainsi que la réception du Stade brestois (2-1). Il devrait aussi être indisponible pour les matches à Chelsea et au PSG, avant la trêve internationale. Essentiel au Stade Rennais, Camavinga n'y fera pas toute sa carrière, au grand regret des supporters bretons. Il attire les convoitises dans toute l'Europe, depuis les champions de France au Real Madrid. Et le SRFC est assis sur une véritable mine d'or, si l'on en croit le rapport annuel publié par le CIES, le Centre international d'étude du sport, qui a évalué son prix. Celui-ci serait de 61,5 millions d'euros.

Eduardo Camavinga, 11e joueur le plus convoité

Le CIES a classé par ordre de valeur les jeunes footballeurs nés dans les années 2000. Avec ses 61,5 millions d'euros, Eduardo Camavinga se classe au onzième rang des joueurs les plus convoités en Europe, le premier français. C'est un peu moins que ce que serait prêt à payer le PSG pour attirer le joueur du Stade Rennais dans son effectif. Les dirigeants parisiens tableraient en effet sur 70 millions d'euros pour convaincre les Rouge et Noir. Et la valeur de Camavinga peut encore monter cette saison, entre la Ligue des champions à laquelle participe le SRFC, vitrine parfaite pour un jeune talent, même s'il en est pour le moment privé, et l'équipe de France qui jouera l'Euro cet été. À noter que ce classement est dominé par le Canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies coté à pas moins de 180 millions d'euros. Le Stade Rennais place un second joueur dans le top 25 avec sa recrue du mercato d'été, le Belge Jérémy Doku.













Par Matthieu