OGC Nice : Énorme coup dur, Dante vers une fin de carrière ?

Publié le 02 novembre 2020 à 15:00

Au lendemain de la nette victoire de l'OGC Nice sur la pelouse d'Angers SCO (3-0), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le temps n'était pas à la fête du côté des Aiglons. La sortie sur une civière du défenseur Dante faisait craindre le pire à Patrick Vieira et au staff niçois et, malheureusement, la nouvelle est tombée comme un couperet.

L'OGC Nice va devoir faire sans Dante

Patrick Vieira n'avait pas la tête des bons jours au sortir de la nette victoire niçoise sur la pelouse d'Angers SCO (3-0). Une victoire qui permet à l'OGC Nice de grimper à la 4e place de Ligue 1, à un petit point derrière le Stade Rennais. Mais aucune des réalisations de Rony Lopes (12'), Pierre Lees-Melou sur penalty (23') et Hicham Boudaoui (77') n'a trouvé grâce aux yeux du coach azuréen, tracassé par la sortie sur blessure de son défenseur centralDante. "Quand on le voit sortir sur civière, ce n’est pas rassurant et on ne peut qu’être inquiet", a réagi, à chaud, Patrick Vieira. Le Brésilien avait effectivement le genou gauche dans une attelle et ça n'augurait rien de bon. "Il est vaillant, toujours fort, mais le docteur nous a informés qu’il fallait attendre demain et les résultats de l’IRM qu’il doit passer avant de tirer des conclusions."

Plusieurs mois d'absence pour Dante

Les conclusions sont tombées ce lundi et le diagnostic est sans appel. Dante "souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur", a déclaré l'OGC Nice dans un communiqué. Sa sortie à la 55e minute à Angers fut "le point noir d'une après-midi victorieuse. Le ralenti ne présageait rien de bon. Tout comme l'expression qui se lisait sur son visage, ainsi que sur celui de ses coéquipiers, alors qu'il quittait le rectangle vert sur civière". Le capitaine du Gym va devoir subir une opération du genou et sera éloigné des "terrains pour une longue période", sûrement plusieurs mois. À 37 ans, ce coup dur pourrait accélérer la fin de carrière de Dante, solide défenseur brésilien, arrivé à l'OGC Nice en 2016 après avoir arpenté les pelouses de la Bundesliga en Allemagne, avec le Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg.













Par Matthieu