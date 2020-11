ASSE : Nouveaux problèmes en vue pour les Verts en Ligue 1

Publié le 02 novembre 2020 à 15:30

Dans l'une de ses pires séries depuis une douzaine d'années, l'ASSE doit tirer la sonnette d'alarme et arrêter les frais en Ligue 1. Mais les problèmes s'enchaînent sans répit pour Claude Puel qui sait déjà, avant la rencontre contre l'OL dimanche, pour la 10e journée de championnat, que le match suivant face au Stade brestois sera également très compliqué.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'ASSE

L'ASSE est dans le dur en Ligue 1, c'est peu de le dire. Les Stéphanois ont perdu leur cinq dernières rencontres, dont trois à domicile, ce qu'ils n'avaient plus connu en championnat depuis 2008 et 2012. Résultat, ils dégringolent au classement, occupant désormais la 13e place alors qu'ils avaient remporté leurs trois premiers matches de la saison. Claude Puel, chez qui on a senti un peu d'abattement après le revers contre Montpellier HSC (0-1) à Geoffroy-Guichard, reconnait que cela "fait très, très mal", mais est convaincu que son équipe peut rebondir, lui qui a déjà connu pires séries lors de ses années passées au LOSC et à l'OGC Nice. Le coach des Verts garde confiance et estime que cette mauvaise passe ne peut qu'être bénéfique à l'apprentissage du football de son jeune effectif. Mais le derby contre l'OL se profile, dimanche (21 h), au Groupama Stadium : une priorité pour l'ASSE et son entraîneur, qui sait pourtant déjà que la rencontre suivante face au Stade brestois sera difficile.

Déjà deux suspendus pour Brest

"Le très court terme, c'est le derby", a déclaré Claude Puel après la défaite contre Montpellier. Le match face à l'OL revêt évidemment une importance particulière pour les supporters des Verts. Mais après la 10e journée de Ligue 1, il y aura... la 11e, juste avant la trêve internationale, qui verra l'ASSE se déplacer au Stade brestois. Et pour cette rencontre qui sera capitale, Claude Puel sait déjà qu'il devra faire sans son capitaine Romain Hamouma. Le milieu offensif de 33 ans a écopé d'un troisième carton jaune en moins de dix matches et sera donc suspendu pour la venue des Finistériens. Ce sera aussi le cas de Wahbi Khazri, titulaire dimanche pour le première fois depuis février, qui a lui aussi reçu un avertissement. Par révocation de son sursis à la suite de son expulsion au RC Lens, le Tunisien de 29 ans sera suspendu contre Brest également. Deux nouveaux coups durs pour l'ASSE de Claude Puel, dont le jeune effectif manque cruellement d'expérience.













Par Matthieu