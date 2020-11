MLS : Thierry Henry dézingue à nouveau ses joueurs à Montréal

Publié le 02 novembre 2020 à 16:00

Thierry Henry n'y arrive définitivement pas avec l'Impact de Montréal. L'entraîneur de la franchise de MLS voit son équipe inexorablement glisser au classement et pourrait manquer les play-offs en fin de saison, après une huitième défaite lors des onze derniers matches. Sur le banc montréalais, Thierry Henry semble perdre patience.

Thierry Henry et l'Impact de Montréal dans le dur

Avec un huitième revers enregistré dimanche face à Orlando City, l'Impact de Montréal survit en MLS, à un match du terme de la saison régulière. La franchise québécoise est 9e sur 14 au classement de la conférence Est, avec une toute petite avance sur quatre équipes de chasse, Chicago Fire, Atlanta United, Inter Miami et DC United. Un mauvais résultat lors de l'ultime journée, justement contre DC United, et c'est la dernière place qualificative pour les play-offs de fin de saison qui pourrait s'envoler. Mais au-delà de ces opérations purement comptables, l'aventure de Thierry Henry sur le banc de l'Impact se révèle compliquée. On l'avait notamment vu s'en prendre à ses joueurs lors d'une rencontre contre New England Revolution et la nouvelle défaite de dimanche n'a pas amélioré l'opinion qu'à Henry de ses joueurs, qui répètent souvent les mêmes erreurs.

Beaucoup trop d'erreurs de débutant

Dimanche, à l'issue de la défaite de l'Impact de Montréal contre Orlando City (0-1), Thierry Henry a d'abord pesté contre ses latéraux, accusés, dans sa défense à cinq, de ne pas assez prendre les couloirs, contrairement à ce qu'il s'est passé lors du passage au 4-4-2. "Quand ils jouent à cinq, Zack (Brault-Guillard) et Jukka (Raitala) devraient monter et faire la différence", a déclaré l'entraîneur français, reprochant à ses joueurs de n'être que dans la réaction. "Quand ils courent après le score, il y a toujours un peu plus d'allant. La maîtrise aurait pu être bien meilleure avant. On devait gagner le match. Mais on ne met pas les balles au fond, même avec trois attaquants. Des balles sur les centres auraient pu être mieux gérées." Puis il a pesté contre son jeune défenseur de Louis Binks, coupable sur le but encaissé : "La même chose que d'habitude, Louis a regardé le joueur qui décrochait au lieu de prendre le mec qui partait en profondeur." Des erreurs qui se répètent, contre "Philadelphie, Nashville, celui-là, a énuméré un Thierry Henry exaspéré, on travaille dessus tous les jours, 40 minutes, une heure, il faut suivre le joueur qui prend la profondeur, pas celui qui décroche..."

"Ce sont des erreurs de jeunesse, qui nous coûtent cher à l'heure actuelle, a conclu Thierry Henry. C'est en faisant les erreurs qu'on apprend, mais à chaque fois, on le paye cash." Inquiétant pour l'Impact, qui ne semble pas en mesure de maîtriser certaines bases. Et l'entraîneur montréalais de couper court à la conférence de presse d'après-match, le club invoquant une "réunion d'équipe" pour justifier cette décision.













Par Matthieu