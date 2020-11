OM : LdC, Sergio Conceição envoie un message à Villas-Boas

Publié le 02 novembre 2020 à 18:00

Dans le dur en championnat depuis le début de la saison, le FC Porto devra affronter l'OM en Ligue des champions. Sergio Conceição sait que l’Olympique de Marseille est un adversaire redoutable. Mais l’entraîneur des Dragons entend clairement faire un résultat.

Le FC Porto en difficulté en championnat

Champion en titre de Liga NOS, le FC Porto ne brille toutefois pas depuis le début de la nouvelle saison. Battus par Paços de Ferreira (3-2) ce week-end, les hommes de Sergio Conceição ne comptabilisent que 10 points après 6 journées, leur pire début de saison depuis 20 ans. Pour l’entraîneur de l'équipe portugaise, il y a bien une différence entre le championnat portugais et la Ligue des champions, et ce sont des Dragons en difficulté en championnat qui doivent jouer la compétition européenne. « Nous devons basculer sur cette compétition différente de manière naturelle », a rappelé l'ancien coach du FC Nantes (2016-2017) ce lundi en conférence de presse. Pire, le FC Porto ne fait plus « certaines choses qui faisaient partie de » son « identité en tant qu'équipe ». Ce qu'il devra retrouver face à l'OM.

Sergio Conceição attend Villas-Boas et l'OM de pied ferme

Le natif de Coimbra n’a pas tenu ces propos alarmants pour effrayer ses joueurs, loin de là. L'ex-entraîneur du Vitoria Guimaraes (2015-2016) souhaite que les Dragons soient déterminés avant la réception de l'OM, mardi (21 h) lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. « La compétitivité de la Ligue 1 que joue Marseille est au-dessus de la Ligue portugaise. Marseille a un entraîneur qui a gagné la Ligue Europa et plusieurs titres. Nous allons jouer un adversaire difficile », a-t-il prévenu avant d’inviter ses joueurs à ne pas se tromper sur les difficultés actuelles de l'équipe phocéenne : « Ne nous trompons pas avec les chiffres actuels de l'OM. » Enfin, le tacticien lusitanien semble avoir déjà peaufiné son plan pour battre les Olympiens, quel que soit le système de jeu adopté par André Villas-Boas. « Nous devons définir notre stratégie et être prêts pour les différentes options et les différents visages que Marseille pourrait nous proposer », a expliqué le stratège de 46 ans (le 15 novembre prochain).

Pour rappel, après deux journées, l'OM est dernier du groupe C, avec deux défaites, aucun but marqué et quatre buts encaissés. Quant au club portugais, il compte trois points, avec une victoire, une défaite, trois buts marqués et trois buts encaissés.













Par JOËL