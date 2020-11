OM : Face au FC Porto, un bilan calamiteux pour Marseille

Publié le 02 novembre 2020 à 16:30

L'OM se déplace sur la pelouse du FC Porto pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions et les joueurs d'André Villas-Boas veulent arrêter l'hémorragie et afficher un autre visage, après deux défaites peu encourageantes contre l'Olympiakos (0-1), en Grèce, et Manchester City (0-3), au Vélodrome.

L'OM veut montrer un autre visage

La campagne européenne de l'Olympique de Marseille est, pour le moment, bien triste. Les joueurs d'André Villas-Boas ont concédé deux défaites au terme de matches mal négociés, encaissant un but dans les derniers instants au Pirée, contre l'Olympiakos, et ne servant que de sparring-partner au Manchester City de Pep Guardialo. Alors, pour éviter d'égaler le record d'Anderlecht, avec ses douze défaites consécutives en Ligue des champions, l'OM se doit de relever la tête, mardi (21 h), sur le pelouse du FC Porto. André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, a planché toute la semaine pour réussir son retour sur ses terres et ses hommes ont pu faire une pause et reprendre leur souffle, le match de Ligue 1 prévu vendredi soir, au Vélodrome, contre le RC Lens, ayant été annulé pour cause de Covid-19 dans l'effectif lensois. Le technicien portugais compte donc abandonner le système défensif mis en place contre les Citizens pour privilégier une formation plus offensive, avec les retours de Dimitri Payet et Dario Benedetto.

Un triste bilan contre le FC Porto

Mais pour arriver confiant mardi soir, il ne faudra jeter qu'un bref coup d'oeil au bilan de l'Olympique de Marseille contre le FC Porto. En effet, les deux clubs se sont déjà rencontrés à quatre reprises en Ligue des champions. Et l'OM n'a jamais réussi à battre les Portugais. Un challenge de plus pour André Villas-Boas, qui se voit bien un jour en président du FC Porto. Lors de la saison 2003-2004, les Marseillais ont été battus deux fois (2-3 au Vélodrome, 1-0 à Porto) par ceux qui allaient être sacrés champions d'Europe sous les ordres de José Mourinho, en venant à bout de l'AS Monaco de Didier Deschamps (3-0). Nouvelle double confrontation quatre ans plus tard, en 2007 : cette fois, l'OM accroche le nul (1-1) à domicile grâce à une réalisation de Niang, avant de s'incliner d'un petit but (1-2) au Portugal. À noter que l'OM s'est également incliné une quatrième fois contre le FC Porto, en match amical cette fois (0-3). Une statistique que les Marseillais doivent faire mentir pour garder une chance en Coupe d'Europe.













Par Matthieu