Bayern Munich : La légende Gerd Müller se meurt doucement

Publié le 02 novembre 2020 à 17:00

Alors que l'Allemagne, le monde du football et le Bayern Munich célèbre les 75 ans du mythique buteur de l'Allemagne de l'Ouest, Gerd Müller, qui les fêtera mardi, sa femme Uschi Müller a donné des nouvelles de l'attaquant, qui a sombré dans une démence sénile.

Le plus grand joueur de l'histoire du Bayern Munich

Gerd Müller fêtera mardi ses 75 ans. Le buteur est une véritable légende en Allemagne, lui qui a conduit l'équipe ouest-allemande vers la victoire en Coupe du monde, en 1974. Surnommé le "Bombardier", Gerd Müller a fait les belles heures du Bayern Munich en Bundesliga dans les années 1970, avec qui il détient de nombreux records. À l'heure actuelle, il est d'ailleurs toujours le meilleur buteur sur une saison de championnat en Allemagne, avec 40 réalisations. "C'est grâce à ses buts que le Bayern Munich a accédé au niveau international où il évolue encore, estime son ami et ancien coéquipier Franz Beckenbauer. À mes yeux, il est le joueur le plus important de l'histoire du club. Je suis certain que les gens parleront toujours de Gerd Müller dans 100 ans !" Avec plus de 500 buts en 600 matches sous les couleurs munichoises, c'est tout la Bavière qui s'apprête à célébrer sa légende.

Gerd Müller "part lentement vers l'au-delà"

Mais dans un entretien émouvant au journal Bild, Uschi Müller, la femme de Gerd Müller, a donné des nouvelles de la santé du légendaire avant-centre ouest-allemand, atteint de démence sénile. "Il est presque 24 heures sur 24 au lit, a révélé Uschi Müller. Il n'a plus que de rares moments d'éveil. C'est beau, lorsqu'il ouvre un peu les yeux. Parfois, il arrive à faire oui, ou non, en bougeant un cil." L'état de santé du "Bombardier" va en se dégradant. "Il est calme et paisible, rassure sa femme. Je crois qu'il ne souffre pas. Il part lentement vers l'au-delà en dormant." Le fantastique buteur devrait finir ses jours doucement dans l'établissement spécialisé où il a élu résidence, mais il restera pour l'éternité une légende pour tous les supporters du Bayern Munich et les amateurs de football.













Par Matthieu