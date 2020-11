PSG Mercato : Angel Di Maria entremetteur dans un immense deal

Publié le 02 novembre 2020 à 19:00

Le marché des transferts hivernal approche à grands pas et le PSG mercato s'active. À la recherche d'un milieu de terrain et d'un défenseur, le Paris SG s'informe sur plusieurs pistes, tout en essayant d'avancer dans les négociations de prolongation des contrats de Kylian Mbappé et Neymar. Mais une grosse affaire pour s'offrir aux dirigeants parisiens, ou jouer contre eux...

PSG mercato : Angel Di Maria joue son avenir à Paris

C'est la période des négociations au PSG. Le club parisien est sur plusieurs dossiers en même temps, dont deux prioritaires. Les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022 et les dirigeants parisiens essayent tant bien que mal de trouver un accord avec leurs deux stars. Si les discussions avec le Français n'avancent pas aussi vite que le club le voudrait, notamment en raison des prétentions salariales élevées et les demandes du joueur concernant le PSG mercato et l'avenir de l'entraîneur Thomas Tuchel, celles avec le Brésilien sont mieux engagées. Mais l'Argentin Angel Di Maria n'est pas en reste. Lui aussi souhaite trouver un accord avec l'état-major parisien, avec une revalorisation salariale à la clé. Le milieu offensif de 32 ans a un contrat qui court jusqu'en juin prochain, pour environ 13 millions d'euros annuels. Il en demanderait 18, selon la presse espagnole.

Di Maria dans un deal avec Cristiano Ronaldo ?

L'Argentin pourrait avoir un argument de poids avec lui. Afin de conclure les négociations, Angel Di Maria pourrait ouvrir la porte du PSG mercato à Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais de la Juventus Turin rêve de jouer à nouveau avec le Parisien, révèle le média italien Calcio Mercato, depuis qu'il l'a côtoyé au Real Madrid entre 2010 et 2014. La Juventus, quant à elle, a déjà entamé des démarches pour se rapprocher de Kylian Mbappé et n'aurait pas hésité à mettre le quintuple Ballon d'Or dans la balance pour faire craquer le Paris SG. Cristiano Ronaldo n'est pas contre l'idée d'un départ de Turin et douterait des capacités de la Vieille Dame à lui offrir un nouveau sacre en Ligue des champions. À 35 ans, il pourrait alors être tenté par une dernière aventure du côté de Paris. Mais les médias italiens révèlent également que CR7 fait pression sur ses dirigeants pour faire venir Angel Di Maria à la Juve. Qui de Di Maria ou de Cristiano Ronaldo arrivera à convaincre l'autre de le rejoindre ?













Par Matthieu