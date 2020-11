OL : Rudi Garcia, Yohan Cabaye prévient les Lyonnais

Publié le 02 novembre 2020 à 19:30

Actuel entraîneur de l’OL, Rudi Garcia avait d’abord occupé, entre autres, le banc du LOSC. Une équipe où le technicien français avait entraîné Yohan Cabaye (34 ans). Ce dernier ne garde pas un très bon souvenir de son ancien coach.

Rudi Garcia, des débuts toujours flatteurs

Yohan Cabaye connaît très bien Rudi Garcia qui l’avait entraîné sur le banc du LOSC. Ensemble, ils ont réalisé le doublé Championnat-Coupe lors de la saison 2010-2011. Selon l’ancien milieu de terrain de Newcastle United (2011-2014), le coach de 56 ans a toujours bien commencé dans les clubs qu’il a entraînés. Au début, il parvient à mobiliser tous ses joueurs. « Quand on a gagné le championnat, sur des matches difficiles, on a su gagner avec des joueurs du banc. Il arrive à concerner l’ensemble de son groupe sur une certaine période », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne au micro de Téléfoot.

Des fins toujours compliquées pour le coach français

Mais le problème avec Rudi Garcia, c'est qu'il a toujours mal fini avec les clubs qu'il a entraînés. « Mais, on peut voir qu'à chaque fois, Garcia n'arrive pas à finir une histoire avec les clubs », a fait remarquer l'ex-joueur du PSG (2014-2015) avant de rappeler : « Au LOSC, à l'AS Roma, l'histoire se finit mal. » Selon l'ex-Stéphanois, des joueurs de l'Olympique de Marseille ont même de la « rancoeur » envers le natif de Nemours. Pour rappel, quand Rudi Garcia arrivait sur le banc en octobre 2016, l'OM était 14e de Ligue 1. La première saison, il a fini 5e. La deuxième saison, il a fini 4e et a joué la finale de la Ligue Europa. Mais la troisième et dernière saison sur le banc de l'écurie phocéenne a été compliquée, avec une place de 5e. Ce qui lui a coûté d'abandonner le banc marseillais pour céder la place à André Villas-Boas (fin mai 2019). Et l'ancien milieu de terrain de Crystal Palace (2015-2018) de conclure : « On va voir comment ça se termine à l'OL… Mais sa carrière montre que cela ne se finit pas forcément bien dans ses anciens clubs. »













Par JOËL