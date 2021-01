Bordeaux : Un coup dur et une arrivée chez les Girondins ?

Publié le 20 janvier 2021 à 19:15

Les Girondins de Bordeaux encaissent un coup dur à quelques jours du match qui les opposera à Angers (dimanche 13h). Le club vient d'annoncer que Otavio s'était blessé et serait indisponible dans les semaines à venir. Sur le front du mercato, le club pourrait enregistrer une nouvelle arrivée prometteuse.

Encore une indisponibilité

La nouvelle est tombée ce matin, Otavio, le milieu de terrain brésilien des Girondins de Bordeaux s'est blessé ce mercredi à l'entrainement. Le joueur souffre d'une rupture du tendon d'Achille gauche. Une blessure qui nécessitera un avis chirurgical rapide, a précisé le club bordelais dans son communiqué officiel. Otavio qui était devenu un titulaire indiscutable à Bordeaux avec 18 titularisations cette saison en Ligue 1, sera probablement absent jusqu'à la fin de la saison. Un énorme coup dur pour Jean-Louis Gasset qui devrait tout de même récupérer Hatem Ben Arfa. Le joueur fera son retour face à Angers. L'attaquant de 33 ans s'était blessé à la cuisse lors d'un entrainement au début du mois de janvier. Il était annoncé absent pendant trois semaines. A l'annonce de la blessure d'Otavio, Ghislain Printant, l'entraineur adjoint des Girondins avait exprimé son soutien au joueur via les réseaux sociaux : " Quelle sale matinée. Beaucoup de courage Ota et reviens nous encore plus fort. On est tous avec toi. Bon rétablissement ".

Un nouveau joueur à Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux seraient intéressés par l'ailier du Sporting Portugal, Rafael Camacho. Le jeune Portugais de 20 ans, arrivé au club en 2019 est en manque de temps de jeu au club et chercherait à rejoindre un nouveau club. Le joueur qui n'entre plus dans les plans de son entraîneur Ruben Amorim, après une première saison satisfaisante, serait poussé au départ par son club. Le Sporting Portugal envisage un transfert sous forme de prêt cet hiver et jusqu'à la fin de la saison. Cependant Bordeaux n'est pas seul sur le dossier. Le joueur serait également pisté en ligue1 par Metz et ailleurs en Europe, notamment par le Dinamo Zagreb et Ausbourg.













Par Hind