Stade Rennais : La colère noire de Stéphan après l'ASSE

Publié le 15 février 2021 à 06:30

Le Stade Rennais a enregistré une nouvelle contreperformance en Ligue 1. Dimanche, le SRFC a été dominé au Roazhon Park par l’AS Saint-Étienne (0-2). Julien Stéphan n’a pas caché son courroux au sortir de cette défaite.

Le Stade Rennais battu par l’AS Saint-Étienne

Éliminé en Coupe de France jeudi, le Stade Rennais a terminé la semaine sur une mauvaise note. Dimanche, le SRFC a été battu sur ses installations par l’AS Saint-Étienne. Le club breton s’est incliné sur le score de deux buts à zéro au Roazhon Park. Battu par Saint-Étienne, Rennes cale à la 5e place de Ligue 1 et voit une qualification pour la Ligue des champions s’éloigner. Les Rouge et noir accusent désormais un retard de 14 points sur l’Olympique lyonnais (3e). Battu par un mal classé du championnat, le SRFC reste désormais sur quatre matchs sans victoire. De quoi irriter Julien Stéphan. L’entraîneur rennais a de nouveau poussé un véritable coup de gueule après la défaite des siens.

Julien Stéphan furieux après la défaite du SRFC

Pour le coach du Stade Rennais, son équipe a été dominée dans tous les secteurs de jeu. Le technicien breton estime que ses poulains n’ont jamais su se mettre au niveau des Verts conquérants. « C’est certainement la pire prestation de la saison pour nous […] Il y a eu beaucoup de fébrilité technique dès le début du match et un déficit d’engagement. On a été battus dans les duels. On a failli dans quasiment tous les domaines de jeu […] Il y a un décrochage mental peut-être également. Aujourd’hui, on ne peut pas nier l’évidence. C’est un match raté dans tous les domaines », a lâché Julien Stéphan en conférence d’après-match selon les propos relayés par Foot Mercato. Surpris par l’ASSE, le SRFC se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault lors de la prochaine journée. À Julien Stéphan de trouver la recette pour remettre la machine en marche.













Par Ange A.