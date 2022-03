PSG Mercato : Paris ou Juve, Pogba annonce en personne sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 11:53

Placé dans le collimateur du PSG et de la Juve, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. Le joueur a évoqué sa situation.

Paul Pogba, priorité numéro 1 du Paris SG

D’après les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain est intéressé par Aurélien Tchouaméni, mais la priorité pour remodeler le milieu de terrain de l’équipe parisienne se nomme Paul Pogba, en fin de contrat en juin avec Manchester United. « Le PSG est bien intéressé par Aurélien Tchouaméni, mais la priorité à ce poste reste Paul Pogba, libre dans deux mois. Le Paris Saint-Germain veut absolument dégraisser à ce poste cet été. Pour le moment, aucun joueur ne veut quitter le club », a expliqué l’ancien journaliste de RTL sur Twitter. Cependant, la situation de l’international tricolore de 28 ans a également alerté son ancien club, la Juventus Turin.

Après quatre saisons sous les couleurs de la Vieille Dame entre 2012 et 2016, Pogba a laissé d’excellents souvenirs à Turin et Massimiliano Allegri aimerait l’avoir à nouveau dans son groupe. Selon certaines sources italiennes, le coéquipier de Cristiano Ronaldo serait lui aussi emballé à l’idée de retourner à la Juve, un club qu’il continue de porter dans son coeur. Même si l’idée de rejoindre le Paris SG pour évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti ne lui déplairait pas non plus. Alors que les spéculations vont bon train, le principal concerné est sorti du silence pour livrer quelques indices sur son avenir.

PSG Mercato : Paul Pogba décidera à la fin de la saison

À en croire les dernières révélations de Téléfoot, Paul Pogba n’exclut pas totalement une prolongation à Manchester United, malgré les offres du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin. Dimanche, le média francilien a diffusé une interview du champion du monde 2018 dans laquelle il assure n’avoir pas encore pris de décision concernant la suite à donner à sa carrière après le 30 juin et la fin de son engagement avec les Red Devils.

« Je peux décider maintenant comme pendant le mercato. Il n'y a rien de fait, je veux déjà bien terminer la saison pour préparer le Mondial », a déclaré le natif de Lagny-sur-Marne avant d’évoquer une possible prolongation avec son club. « Si le choix du futur manager va m’influencer ? Possible aussi. On va voir », a précisé PaulPogba.