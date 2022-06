PSG Mercato : Annoncé à la Juve, Pogba lâche un indice troublant

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 05:10

PSG Mercato : Un temps annoncé au Paris SG, Paul Pogba se dirigerait désormais vers la Juve. Mais l’ancien de Manchester United a lâché un indice troublant.

PSG Mercato : Paul Pogba s'amuse de la rumeur Paris SG ?

En fin de contrat à Manchester United et courtisé par la Juventus Turin, le Real Madrid, Manchester City et le Paris SG, Paul Pogba attendrait l’intronisation officielle de Zinédine Zidane en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain pour discuter avec le club de la capitale en vue d’une éventuelle arrivée libre cet été, selon les informations de RMC sport. Et alors que son nom alimente régulièrement les rumeurs, avec notamment un retour presque bouclé à la Juventus Turin, le milieu de terrain de 29 ans a partagé ces dernières heures un teaser de « The Pogmentary », le documentaire de PVSport à son sujet qui sera disponible le 17 juin.

Un teaser qui commence par une capture d'écran d'un article l'envoyant au PSG. De quoi y voir un signe de sa prochaine destination ? En tout cas, La Repubblica a révélé ce dimanche que le champion de France aurait transmis une offre de dernière minute à Paul Pogba. Une proposition contractuelle assortie d’un salaire de 13,5 millions d’euros par saison, sans compter diverses primes, soit beaucoup plus que la proposition de la Vieille Dame. Une tentative vaine puisque le champion du monde 2018 aurait d’ores et déjà fait son choix.

PSG Mercato : Le dossier Paul Pogba déjà terminé ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par le Corriere dello Sport, Paul Pogba se serait mis d’accord avec la Juventus Turin pour un transfert libre et gratuit cet été. Toujours selon le quotidien transalpin, les Bianconeri ne devraient pas annoncer le retour du natif de Lagny-sur-Marne à Turin au mois de juillet.

Une tendance également confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui assure que la formation turinoise serait très confiante pour le retour de son ancien joueur. Toujours selon les mêmes sources, Les contacts vont encore s'intensifier ces prochains jours pour trouver un accord définitif, qui porterait sur un contrat de quatre ans. Un salaire annuel de 8 millions d'euros attendrait le Champion du Monde 2018 dans le Piémont.

Affaire à suivre donc…