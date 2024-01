Mercato OL : André Trindade à Lyon en attendant Pierre-Emile Højbjerg ?

Joueur de Fluminense, André Trindade est la nouvelle piste identifiée par John Textor dans ces derniers jours du mercato. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais s’intéresse au jeune brésilien alors qu’il négocie déjà pour Pierre-Emile Højbjerg.

Mercato OL : André Trindade, une piste complexe pour Textor

Toujours aussi désireux de renforcer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, John Textor ne laisse aucune piste et sonde toutes les possibilités. Après avoir obtenu la signature de Nemanja Matic, le dirigeant des Gones cherche aussi à attirer Pierre-Emile Højbjerg. Alors qu’il espère réussir ce nouveau gros coup, l’Américain fonce sur une pépite brésilienne. Il s’agit de André Trindade, milieu de terrain de 22 ans évoluant à Fluminense.

Toutefois, le transfert de Trindade ne serait pas facile à réaliser, car Fluminense réclamerait au moins 25 millions d’euros pour André Trindade, qui est sous contrat jusqu’en 2026. L’OL, qui doit faire face à des contraintes financières, pourrait donc se concentrer sur la piste Hojbjerg, qui est plus expérimenté. Hojbjerg, qui parle français, dispose d’une solide expérience au haut niveau et pourrait apporter sa qualité de récupération et de relance au club rhodanien.

Tottenham veut un échange pour Hojbjerg

Formé à Fluminense, André Trindade est au club depuis 2020 et compte plus de 160 matchs disputés au point de devenir taulier au Brésil. Ce qui lui a permis de faire 4 apparitions avec la Seleçao. Cependant, son transfert à l’OL cet hiver paraît déjà improbable. Les Gones ont déjà fait d’importantes défenses sur le marché avec cinq joueurs déjà enregistrés. C’est donc difficile d’imaginer John Textor faire encore des folies pour Trindade afin de le dénicher pour Pierre Sage. Il devrait donc miser ces derniers jours sur la signature de Pierre-Emile Højbjerg.

Le dirigeant américain a déjà contacté Tottenham pour le Danois de 28 ans, qui manque de temps de jeu chez les Spurs. Afin de mieux préparer l’Euro 2024, il pourrait faire le choix de rebondir à l’Olympique Lyonnais afin de gagner en temps de jeu et de relancer sa carrière. Sauf que là aussi, le club anglais n’est pas prêt à laisser partir Højbjerg et proposerait un échange impliquant Jake O’brien.