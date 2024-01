ASSE : Fin de mercato, l’erreur que Loïc Perrin ne doit pas commettre

A deux jours de la fermeture du mercato de janvier 2024, Loïc Perrin doit trouver un dernier renfort à l’ASSE, mais éviter également les erreurs commises lors des derniers marchés d’hiver.

Mercato : Saint-Etienne a besoin d’un buteur

L’équipe de l’ASSE n’a toujours pas trouvé le joueur décisif capable de remplacer Jean-Philippe Krasso, auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2, la saison dernière. Loïc Perrin a recruté Ibrahim Sissoko à l’été, mais ce dernier est absent depuis la trêve hivernale, en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), tournoi qu’il dispute en Côte d’Ivoire avec le Mali. Il avait marqué 8 buts en 19 matchs de Ligue 2, avant de rejoindre sa sélection.

Pour combler l’absence de l’avant-centre malien, le directeur sportif et l’entraineur de Saint-Etienne ont misé sur Irvin Cardona. Cependant, ce dernier n’a pas toujours pas inscrit le moindre but sous le maillot des Verts, en trois titularisations en championnat. L’ASSE a marqué un seul but lors de ses trois dernières rencontres. La défaite contre Amiens SC (0-1) à Geoffroy-Guichard a confirmé le gros souci offensif et l’inefficacité de l’attaque stéphanoise. Et la conséquence du match perdu est lourde ! L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a chuté au classement, de la 6e à la 10e place. Et cela n’est pas de bon augure dans la course pour la montée en Ligue 1.

Loïc Perrin sous pression

La pression est donc sur Loïc Perrin et les recruteurs de Saint-Etienne. Ils doivent trouver le joueur décisif, capable de redonner espoir au peuple vert. Ils n’ont plus que deux joueurs pour le faire. L’Equipe a évoqué l’intérêt de l’ASSE pour François-Régis Mughe (19 ans), un jeune ailier en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Le Camerounais ne serait évidemment pas le buteur, dont l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a besoin, mais il pourrait plutôt apporter la vitesse et la profondeur sur les ailes stéphanoises.

Eviter les erreurs de casting de dernières minutes

Pour renforcer l’ASSE dans ces dernières heures du mercato, Loïc Perrin doit ouvrir grandement les yeux pour ne pas passer à côté des opportunités. En plus, il doit avoir le nez creux pour éviter les erreurs de casting du passé. En effet, l’ASSE s’est déjà trompée sur des recrues hivernales : Ignacio Ramirez, Anthony Modeste et Enzo Crivelli. Blessé ou en méforme lors de leur arrivée respective à Saint-Etienne, ces avant-centres avaient été des flops sous le maillot stéphanois. Les défenseurs centraux : Joris Gnagnon et Mateo Pavlovic aussi.