Découvrez l'actualité football de Getafe CF. Ne manquez plus ses infos mercato et la liste de ses transferts d'été et d'hiver sur foot-sur7.fr. Ses matchs, ses résultats en championnat ainsi que l'ensemble de son actualité.

Getafe CF : l'actualité du club de foot espagnol

Les fiches des joueurs, le classement, les résultats et les statistiques de Getafe...