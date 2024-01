Mercato OL : Hojbjerg, John Textor a de la concurrence

Pierre-Emile Hojbjerg fait l’objet d’un grand intérêt du Paris Saint-Germain. En quête de renfort pour le milieu de terrain de l’OL, John Textor a jeté son dévolu sur le Danois, mais devra faire face à une grosse concurrence.

Mercato OL : Hojbjerg fait saliver John Textor

L’Olympique Lyonnais a déjà signé plusieurs joueurs cet hiver et même un milieu de terrain très serein, Nemanja Matic. Mais John Textor n’est pas encore satisfait et en veut plus. C’est ainsi que l’OL a sondé la piste menant à Pierre-Emile Hojbjerg. Comme l’a révélé Foot Mercato et confirmé par L’Equipe, l’OL a même déjà eu des contacts avec Tottenham. Mais les Spurs ne sont pas prêts à laisser partir le joueur si facilement. De son côté, bien que tenté par le challenge, le Danois se montrerait réticent à l’idée de voir son salaire revu à la baisse. Toutefois, le club français et le club anglais poursuivent les négociations pour une éventuelle fin heureuse afin de l’avoir sous les ordres de Pierre Serge.

Plusieurs clubs s’alignent pour Hojbjerg

L’OL le vent et en rêve mais faudra faire preuve de patience et de stratégie pour s’en sortir. Lyon fait en effet face à la grosse concurrence de plusieurs clubs européens pour la signature de Pierre-Emile Hojbjerg. En effet, le PSG, la Juventus et Naples auraient également des vues sur le joueur de 28 ans, qui dispose d’une solide expérience au haut niveau et qui parle français. Bien qu’ayant une avance sur le dossier, John Textor devra se montrer convaincant pour obtenir la signature.