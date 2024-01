Mercato OM : Longoria scelle l’avenir de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi est au cœur de nombreuses rumeurs qui l’envoient loin de l’Olympique de Marseille cet hiver. Mais le défenseur central ne devrait finalement pas bouger du club phocéen.

Mercato OM : Leonardo Balerdi intransférable cet hiver

Arrivé en 2021, en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a pris tout son temps pour se faire une bonne réputation dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin a longtemps été critiqué pour des performances jugées insuffisantes. Le temps d’adaptation passée, il s’est progressivement imposé, devenant même l’un des joueurs les plus importants du groupe de Gennaro Gattuso, au point de devenir même un cadre à part entière du vestiaire. Son but qui a permis à l’OM d’arracher le nul face à l’AS Monaco lui donne encore plus de crédibilité.

Alors que les rumeurs annoncent, avec insistance, Leonardo Balerdi sur le départ, Pablo Longoria a pris une décision ferme. Selon les informations de Téléfoot, cité par Onze Mondial, l’Argentin est intransférable, du moins pour cet hiver.

Leonardo Balerdi dans le viseur de l’Atletico Madrid

L’Argentin réalise cette saison de bonnes performances et s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Gennaro Gattuso. Balerdi compte 22 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec deux buts marqués. De quoi attirer la convoitise de plusieurs clubs en Europe, dont notamment l’Atletico Madrid et aussi la Juventus. Des clubs qui ont de quoi faire chavirer le joueur de 25 ans encore sous contrat à l’OM jusqu’en 2026. Mais son départ cet hiver est quasi impossible alors que l’OM a besoin de lui pour atteindre ses objectifs de la saison, dont celui de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine.

Balerdi ne compte pas bouger de l’OM

Si Longoria a décidé de bloquer un éventuel départ du joueur cet hiver, il semble avoir fait le meilleur choix pour le défenseur central. Balerdi même n’a pas la tête à penser à un départ puisqu’il n’a jamais cessé de réaffirmer son désir de rester. Alors que l’ATM a pris des renseignements sur lui, l’Argentin lui assure qu’il pense rester à Marseille.