OM : Longoria vend la mèche pour son successeur

Un départ de Pablo Longoria de l’Olympique Lyonnais n’est pas exclu dans les prochains mois. Proche de faire ses valises il y a quelques mois avant de rester, l’Espagnol laisse planer le doute sur son avenir. Dans le même temps, tout porte à croire qu’il tient déjà son successeur.

OM : La sortie de Longoria qui fait jaser

C’est un indice à peine voilé que Pablo Longoria a dévoilé sur le profil et l’identité de son probable successeur à la tête de l’Olympique de Marseille. Alors qu’il est très actif sur le marché des transferts actuellement, il a été confronté à des discussions qui lui ont fait cracher le morceau. En effet, selon L’Equipe, Longoria aurait dit à certains agents de joueur, au moment de discuter avec eux, qu’il n’a plus la main libre. Allant plus loin, comme pour mettre fin au suspense, l’Espagnol confie que « c’est Tessier le décideur final ! ».

En lâchant cette déclaration, Pablo Longoria a sans doute révélé le nom du futur président de l’OM. Selon la même source, il souhaiterait même que l’actuel directeur général, Stéphane Tessier, prenne sa succession au moment venu. En septembre dernier, lors de la crise à l’OM, Longoria aurait pu quitter son poste mais il a fait le choix de rester pour aider à continuer à construire le club de la Canebière.

Le choix de Longoria validé par le club ?

Il est donc presque certain que Stéphane Tessier deviendrait le nouveau président de l’Olympique de Marseille, après le départ de Pablo Longoria. En interne, son choix ne souffre d’aucune contestation puisqu’on est presque unanime sur son profil et son expérience. Selon un employé de l’OM, Tessier est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot ». Il est reconnu pour son franc parler et sa détermination à atteindre ses objectifs. L’homme de 48 ans se veut discret, travailleur et très connaisseur des rouages du football. Pas aimé de tous au départ, il a su imposer respect et considération.