Mercato ASSE : Saïdou Sow règle ses derniers comptes avec Saint-Etienne

Transféré au RC Strasbourg l’été dernier, Saïdou Sow n’a pas digéré entièrement son départ forcé de Saint-Etienne. Il a confié la raison de son amertume à Be Foot.

Saïdou Sow avoue qu’il nétait pas dans les plans de l’ASSE

Saïdou Sow n’est toujours pas content pour son départ précipité de l’ASSE. Il a été poussé vers la sortie de son club formateur, alors qu’il souhaitait s’y imposer durablement. Le défenseur central a été transféré au RC Strasbourg, le 9 aout 2023, contre un montant de 3 millions d’euros. Il avait pris part à un match avec les Saint-Etienne en Ligue 2, en début de saison, avant de rejoindre le club alsacien. Revenu sur son départ du Forez, l’international Guinéen (21 sélections, 1 but) a laissé entendre qu’il y a des choses qu’il ne pouvait « contrôler ».

Il évoque notamment les choix de la direction ou du staff technique du club. « J’étais en confiance, mais je n’étais pas vraiment dans les plans », a-t-il expliqué. Dès lors, « rester à l’ASSE pour recommencer la même année dans la même situation n’était pas la bonne solution », selon lui.

Saïdou Sow : « Ça fait mal, mais j’avance et je n’oublie rien »

Saïdou Sow a plutôt « préféré » rejoindre un club où l’on lui « fait confiance ». Mais près de six mois après son départ de Saint-Etienne, il lui reste un arrière-goût amer. « Ça fait mal », a-t-il lâché, avant de se montrer plus positif : « mais j’avance et je n’oublie rien ». D’après l’ancien défenseur des Verts, « c’est ainsi que se font les carrières ». Au Racing Club de Strasbourg, le natif de Conakry (Guinée) n’a pas trouvé sa place au sein de l’équipe de Patrick Vieira.

Il a fait une seule apparition en Ligue 1, le 17 décembre 2023. Il était entré en jeu lors de la victoire du RCSA sur le FC Lorient (1-2) et avait joué 23 minutes. Dans le dur à Strasbourg, Saïdou Sow se refait le moral au sein de l’équipe du Sily National de Guinée. Il est dans le groupe guinéen qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire.