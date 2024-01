Mercato FC Nantes : une porte de sortie s’ouvre pour Matthis Abline et Lamine Diack

Le sort de Matthis Abline et Lamine Diack serait déjà scellé. Ils devraient quitter le FC Nantes avant la fermeture du mercato hivernal, le 1er février prochain.

Mercato : Matthis Abline vers un retour au Stade Rennais ?

Prêté au FC Nantes par le Stade Rennais, Matthis Abline (20 ans) a peu de temps de jeu sous le maillot des Canaris. Le club breton a pourtant accepté de le prêter, dans les derniers jours du mercato d’été, afin de lui donner l’opportunité d’avoir du temps de jeu, ce qu’il n’avait pas en Bretagne. Mais contre toute attente, le jeune attaquant a disputé 10 bouts de matchs en Ligue 1, pour seulement 5 titularisations.

Il est même resté sur le banc de touche lors des deux derniers matchs du FCN. Ce qui n’est pas du tout du gout du SRFC. D’après les indiscrétions de L’Equipe, « Rennes pourrait casser le prêt de Mathis Abline à Nantes avant la fin du mercato », prévue dans trois jours.

Lamine Diack va être prêté par le FC Nantes aux Rapids de Colorado

En plus de Matthis Abline, Lamine Diack (23 ans) serait également sur le départ. Et pour cause, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe du FC Nantes. La recrue estivale des Jaune et Vert a joué la dernière minute du match remporté face à l’OGC Nice (1-0), le 2 décembre 2023, depuis sa signature en Loire-Atlantique à la fin du mois de juillet 2023. Malgré l’absence de Samuel Moutoussamy (présent à la CAN en Côte d’Ivoire), le miliue défensif Sénégalais n’a toujours pas de temps de jeu.

D’après le quotidien sportif, il est en passe de rejoindre Colorado Rapids en Major League Soccer. Prêté avec option d’achat au FC Nantes, Lamine Diack devrait d’abord faire l’objet d’un transfert définitif d’Ankaragücü (Turquie), avant de rejoindre le club de MLS aux Etats-Unis, d’après la précision de la source. Pour rappel, le FC Nantes a transféré Quentin Merlin à l’OM, la semaine dernière.