Mercato OGC Nice : Tout est réglé, Robson Bambu attendu au Portugal

En cette fin de mercato hivernal, l’OGC Nice s’apprête à se séparer d’un défenseur. Robson Bambu va rejoindre le club d’Arouca au Portugal.

Mercato OGC Nice : Signature imminente de Robson Bambu à Arouca

Désireux de réduire sa masse salariale, l’OGC Nice poursuit le dégraissage de son effectif, notamment dans le secteur défensif. Après Ayoub Amraoui (19 ans) qui a rejoint qui a rejoint l’AS Nancy Lorraine en National, c’est au tour de Robson Bambu de quitter le club niçois durant cette fenêtre de transferts. Ne faisant pas partie des plans de l’entraîneur Francesco Farioli, le défenseur brésilien s’apprête à poser ses valises au Portugal.

Foot Mercato assure en effet que Robson Bambu est sur le point de rejoindre le club d’Arouca, actuel 9e du championnat portugais. Les différentes parties seraient déjà tombées pour son transfert. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, le joueur de 26 ans va être prêté pour six mois au club portugais. Ce sera l’occasion pour lui de relancer sa carrière loin de l’OGC Nice.

Une occasion pour se relancer sous d’autres cieux

Depuis son arrivée en 2020 en provenance de l’Athletico-PR, Robson Bambu n’a pas réussi à s’imposer à l’OGC Nice. Par conséquent, le défenseur central a enchaîné des prêts successifs au Brésil ces dernières années. Après un passage mitigé chez les Corinthians et à Vasco de Gama, il s’apprête à découvrir le championnat portugais cette saison.

Ce prêt imminent à Arouca sera sans doute l’occasion pour lui de regagner plus de temps de jeu dans l’espoir de revenir la saison prochaine à l’OGC Nice en vue de s’y imposer. Le footballeur brésilien espère ainsi regagner de l’expérience et revenir la saison prochaine au Gym. L’officialisation de son départ ne devrait plus tarder.