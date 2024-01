Mercato OL : La fin du marché hivernal se complique pour John Textor

A trois jours de la fin du mercato, l’OL doit encore recruter deux joueurs. Toutefois, le reste du budget prévu par John Textor cet hiver semble insuffisant.

Mercato : L’enveloppe de recrutement de John Textor presque épuisée ?

L’OL a prévu un budget de 50 millions d’euros pour recruter pendant le mercato hivernal, dont la fermeture officielle est prévue le 1er février 2024. John Textor, le président du club rhodanien, avait laissé entendre que ce montant serait revu à la hausse si des ventes sont conclues dans le mois de janvier. A quelques heures de la fermeture du marché des transferts de cet hiver, l’Olympique Lyonnais espère boucler deux arrivées. Les recruteurs de Lyon cherchent encore un attaquant et un milieu de terrain.

Pour le poste offensif, Saïd Benrahma de West Ham et Arnaut Danjuma d’Everton sont les pistes longtemps explorées, mais compliquées à conclure. Vu les dépenses déjà effectuées, l’OL n’a plus assez d’argent pour boucler deux gros transferts en cette fin de marché. « À la recherche d’un ailier et d’un milieu, le club lyonnais a un peu plus de 10 M€ », a indiqué Olympique et Lyonnais, tout en confirmant que « l’OL a déjà bien puisé dans l’enveloppe des transferts pour cet hiver ».

L’OL a dépensé un peu plus de 38 M€ (hors bonus) cet hiver

John Textor a sorti, pour l’instant, environ une quarantaine de millions d’euros pour renforcer l’équipe de Pierre Sage, dans ce mois de janvier 2024. D’après les propres chiffres du club, les arrivées (hors bonus) sont de : 3,25 M€ pour le gardien de but Lucas Perri et 3,58 M€ pour le défenseur central Adyrelson. Quant à Malick Fofana, son transfert de La Gantoise à Lyon a couté 17 M€, tandis que son coéquipier en Belgique, Gift Orban, l’a rejoint contre un chèque de 12 M€ (toujours hors bonus). Il y a également Nemanja Matic (35 ans), dont le transfert du Stade Rennais a couté 2,6 M€ au patron de l’OL.

John Textor a donc dépensé précisément 38, 43 M€, alors que les départs n’ont rien rapporté. Rémy Riou est parti librement au Paris FC (en Ligue 2). Jeffinho (Botafogo), Tino Kadewere (FC Nantes) et Mamadou Sarr (Molenbeek), eux, ont été prêtés, alors que Diego Moreira est retourné à Chelsea, d’où il était arrivé en prêt à Lyon. A ce jour, John Textor n’a donc réalisé aucune vente directe. Il ne peut donc augmenter la cagnotte pour le recrutement, car la gestion financières du club est surveillées de près par la DNCG.