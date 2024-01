Mercato OM : Accord trouvé pour le transfert de Luis Henrique

Après Renan Lodi, l’OM s’apprête à se séparer d’un autre de ses joueurs brésiliens. L’attaquant Luis Henrique serait proche de quitter la Canebière cet hiver.

Mercato OM : Luis Henrique va retourner au Brésil

À quelques jours de la clôture du mercato hivernal, les lignes continuent de bouger à l’Olympique de Marseille. Avec l’arrivée déjà actée de Faris Moumbagna et celle probable de Giovanni Reyna, les dirigeants marseillais veulent faire de la place dans le secteur offensif le plus rapidement possible. Aux yeux de Gennaro Gattuso, Ismaïla Sarr, Vitinha et Luis Henrique peuvent faire leurs valises et quitter la Commanderie d’ici le 31 janvier.

Si l’ailier sénégalais est annoncé dans les plans de Marcelino du côté de Villarreal, l’attaquant brésilien pourrait retourner dans son pays dans les jours à venir. De retour de prêt à Botafogo, l’ailier gauche de 22 ans n’a pas suffisamment convaincu son entraîneur pour terminer la saison à Marseille. Titulaire samedi soir contre l’AS Monaco (2-2), Luis Henrique va de nouveau quitter la Cabenière, selon les informations de Téléfoot, qui précise même les négociations pour un départ du joueur seraient très avancées et sa future destination déjà connue.

Accord avec l’Atletico Mineiro pour Luis Henrique

À en croire les informations relayées par le journaliste Saber Desfarges, Luis Henrique devrait s’engager prochainement en faveur de l’Atletico Mineiro. Un accord serait proche entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues du club de Belo Horizonte pour un transfert à hauteur de 6 millions d’euros plus un pourcentage à la revente. Quelques semaines après son retour, Luis Henrique devrait déjà retrouver le championnat brésilien, du côté de l’Atletico Mineiro, 3e au classement, à deux petits points de Botafogo.

Concernant les autres dossiers chauds dans la cité phocéenne, Ismaïla Sarr est également sur le départ. L’international sénégalais serait partant pour retrouver Marcelino du côté de Villarreal et les deux clubs continueraient d’échanger sur les modalités du transfert. L’OM souhaiterait récupérer sa mise initiale, à savoir 13 millions d’euros et l’opération pourraient se conclure sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent également se débarrasser de Vitinha avant la fin du mercato.