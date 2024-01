Mercato OM : La volte-face de Marseille pour Ismaïla Sarr !

Auteur d’une première partie de saison mitigée à l’OM, Ismaïla Sarr était annoncé sur le départ cet hiver. Mais la donne a changé pour le Sénégalais.

Mercato OM : Marseille change d’avis pour Ismaïla Sarr

C’est terminé pour le Sénégal, éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le tenant du titre s’est incliné lundi soir face à la Côte d’Ivoire, au terme d’une séance de tir au but crispante (1-1, 4-5 tab). Après cette élimination des Lions de la Teranga, trois internationaux sénégalais sont attendus à l’OM. Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr devraient dans les prochains jours rallier Marseille. Et le dernier joueur mentionné vient de recevoir une nouvelle positive concernant son avenir dans la cité phocéenne.

Arrivé l’été dernier en provenance de Watford, Ismaïla Sarr ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui. Au point où il était fortement pressenti pour faire ses valises durant ce mercato hivernal. Le président Pablo Longoria avait lui-même ouvert la porte à son départ cet hiver. D’autant plus que plusieurs clubs étrangers s’activaient en coulisse pour arracher sa signature. Outre Nottingham Forest, Villarreal a entamé des tractations en vue de boucler son possible transfert.

À l’instar de Vitinha qui est proche de rejoindre le Genoa, Ismaïla Sarr figurait aussi en haut de la liste des potentiels partant de l’OM. Sauf que la donne a changé ces dernières heures. RMC Sport assure en effet que le départ de l’ailier droit sénégalais n’est plus vraiment d’actualité. Et pour cause, l’ancien joueur du Stade Rennais est toujours considéré comme un élément important de l’effectif marseillais, en dépit de ses statistiques peu flatteuses.

Gennaro Gattuso souhaite conserver le Sénégalais

Même si l’Olympique de Marseille espère se séparer de quelques joueurs en cette fin de mercato estival afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, Ismaïla Sarr ne devrait plus boucler cet hiver. De plus, le quotient sportif assure que Gennaro Gattuso n’a pas l’intention de se séparer d’un talent à cette période de l’année. Lors d’une réunion avec sa direction, l’entraînement aurait clairement fait savoir qu’il souhaite conserver l’attaquant sénégalais, car sa vitesse et sa puissance lui offraient une option intéressante sur l’aile droite. Le technicien italien s’opposerait ainsi à son départ.

En revanche, Pape Gueye a de grandes chances de quitter le navire marseillais dans les prochains jours. Le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat et la direction marseillaise s’active pour lui trouver une nouvelle porte de sortie avant la fin du mercato.