Mercato OM : Le Genoa entame des discussions pour Vitinha !

Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi l’été dernier, le Genoa veut encore piocher du côté de l’OM en s’attaquant cette fois-ci à Vitinha.

Mercato OM : Le Genoa se renseigne auprès de Marseille pour Vitinha

Dans ce sprint final du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille espère mettre la main sur un nouveau milieu offensif. Plusieurs options sont déjà explorées en interne. Mais pour libérer des fonds et faciliter l’arrivée de nouveaux renforts offensifs, l’OM devra se séparer de quelques joueurs en attaque. C’est dans ce contexte que Vitinha est immédiatement cité sur la liste des potentiels partants.

Arrivé en provenance de Braga, l’attaquant portugais n’a jamais réussi à répondre aux attentes suscitées par son transfert évalué à environ 32 millions d’euros. La recrue la plus chère de l’OM est alors surtout pointée du doigt pour son inefficacité. La Provence explique que Vitinha est même devenu le pire attaquant de l’ère Frank McCourt à l’Olympique de Marseille, avec un but inscrit toutes les 321 minutes. Des statistiques décevantes pour le jeune avant-centre.

De plus, son incroyable raté dans les derniers instants du match contre l’AS Monaco (2-2) accentue la pression sur Vitinha, qui n’est pas en réussite à l’OM. Et si Gennaro Gattuso demande de la patience pour son jeune joueur, la réalité s’avère moins clémente. Les signaux indiquent que l’ancien crack de Braga se dirige vers la sortie, et un prétendant se manifeste déjà pour son transfert. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure en effet que le Genoa a récemment contacté la direction marseillaise afin d’explorer la possibilité d’un transfert de Vitinha.

Le Genao voudrait lever l’option d’achat de Ruslan Malinovskyi

Les discussions entre les deux écuries se seraient intensifiées ces dernières heures. Le club italien voudrait surtout s’attacher les services de l’attaquant portugais sous la forme d’un prêt. Cette formule a déjà été utilisée l’été dernier pour Genoa pour boucler le transfert de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Olympique de Marseille.

La source indique d’ailleurs que les Rossoblu envisagent de lever l’option d’achat du milieu ukrainien estimée à environ 10 millions d’euros. Cette stratégie du Genoa vise à rassurer sur ses capacités économiques en période de transferts. Le club italien voudrait ainsi de frapper un coup double à Marseille en cette fin de mercato hivernal. Les discussions se poursuivent.