Mercato OM : Le Stade Rennais a exploré la piste Chancel Mbemba !

En quête d’un défenseur axial durant ce mercato, le Stade Rennais a exploré une piste inattendue à l’OM. Le profil de Chancel Mbemba était visé.

Le Stade Rennais a connu une première partie de saison assez compliquée. Entre les résultats en dents de scie en Ligue 1 (9e place au classement) et le départ prématuré de Bruno Genesio remplacé par Julien Stéphan, les Rouges et Noirs devront vite redresser la barre en vue de se relancer dans la course à l’Europe. Le mercato hivernal tombe donc à pic pour les Bretons, qui profitent de cette fenêtre de transfert pour renforcer leur effectif et tenter d’atteindre leurs objectifs fixés en début de saison.

Ainsi, la direction du Stade Rennais est parvenue à mettre la main sur Azor Matusiwa et Alidu Seidu durant ce mois de janvier et ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants bretons concentrent à présent leurs efforts sur le recrutement d’un nouveau défenseur central. Plusieurs options sont déjà explorées en interne. Et selon les dernières informations dévoilées par Ouest France, les responsables du SRFC se sont récemment penchés sur le profil du défenseur de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba.

L’objectif des Rouges et Noirs est clair, ils souhaitent recruter un défenseur de qualité et d’expérience dans cette dernière ligne droite du mercato. Et l’international congolais de l’OM correspondrait parfaitement à ces critères de sélection. Mais, malgré cette adéquation, le Stade Rennais aurait a priori pris la décision de refermer cette piste défensive pour une raison spécifique.

Les Rennais préfèrent miser sur d’autres cibles

La source explique que le profil de Chancel Mbemba n’aurait pas fait l’unanimité en interne, conduisant les dirigeants rennais à se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur défense centrale. Cette décision reflète une certaine exigence de la part de la direction du Stade Rennais dans son processus de recrutement. De son côté, Chancel Mbemba devrait poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Il participe actuellement à la CAN 2023 avec l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo.