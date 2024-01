Mercato OM : Luis Henrique finalement conservé à Marseille ?

Revenu d’un prêt mitigé du côté de Botafogo, Luis Henrique va-t-il finalement rester à l’OM ? Pablo Longoria n’a pas exclu cette possibilité.

Mercato OM : Pablo Longoria songe sérieusement de conserver Luis Henrique

La donne est peut-être en train de changer pour Luis Henrique. Revenu cet hiver à l’Olympique de Marseille après un prêt non concluant à Botafogo, l’attaquant de 22 ans semblait promis vers un nouveau départ sous d’autres cieux. Plusieurs clubs brésiliens s’activaient déjà en coulisse en vue de boucler sa signature. La direction de l’OM ne s’opposait pas aussi à son départ dans l’optique de toucher un joli chèque en compensation.

En attendant, Luis Henrique a profité de la pénurie des attaquants de l’Olympique de Marseille pour se faire une place au sein du groupe de Gennaro Gattuso. Il a disputé les deux derniers matchs de l’OM en Coupe de France et une rencontre de Ligue 1 en cette seconde partie de saison. Profitant des absences de plusieurs joueurs, comme Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amin Harit ou encore Azzedine Harit, partis disputer la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, l’ailier gauche de 22 ans a su se mettre en évidence. Au point où le président Pablo Longoria a tenu à le féliciter pour ses prestations encourageantes. « Il a fait une très bonne entrée contre Rennes et un bon match contre Monaco », a déclaré le dirigeant espagnol.

Même si la situation de l’attaquant brésilien à l’OM est inhabituelle, Pablo Longoria estime que le jeune joueur a gagné en expérience et en confiance lors de son prêt au Brésil et est convaincu qu’il pourrait être un sérieux atout pour son attaque. C’est pourquoi le président de l’Olympique de Marseille n’exclut pas l’idée de le conserver pour la suite de la saison. « On est très content de son retour et de sa mentalité. Si le joueur est d’accord, pour remercier sa mentalité, sa détermination, les portes de l’OM lui sont toujours ouvertes ».

Une réunion est prévue pour Luis Henrique

Par cette déclaration, la direction de l’Olympique de Marseille affiche sa volonté de travailler Luis Henrique et de l’intégrer à l’équipe sur le moyen terme. Les deux parties ont déjà échangé sur son avenir et une nouvelle rencontre est prévue dans les jours afin de statuer sur la carrière. Car le jeune attaquant reste convoité au Brésil. « On aura une conversation individuelle avec lui, surtout parce que l’option brésilienne est un choix individuel », a indiqué Pablo Longoria qui croit toujours au potentiel du natif de Joao Pessoa.