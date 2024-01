Mercato OM : Marseille préparerait une offre pour Ludovic Blas

En quête d’un milieu offensif durant ce mercato d’hiver, l’OM s’intéresse au Rennais Ludovic Blas et préparerait déjà une offre pour son transfert.

La fin du mercato hivernal s’annonce très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. Étant parvenus à mettre sur quatre nouvelles recrues durant en ce mois de janvier, les responsables marseillais concentrent à présent leurs efforts sur le recrutement d’un nouveau milieu offensif créateur. Les négociations entamées la semaine dernière pour faire venir Giovanni Reyna du Borussia Dortmund semblaient en bonne voie, mais des obstacles se présentent avec notamment la concurrence d’autres clubs de Premier League prêts à mettre le prix pour son transfert.

Les négociations coincent donc pour l’arrivée de l’international américain. Face à cette situation, la direction de l’OM ne reste pas les bras croisés et explore d’autres cibles en parallèle. C’est dans ce contexte que le nom de Ludovic Blas est rapidement apparu sur les radars de l’Olympique de Marseille. La rumeur a circulé depuis quelques jours et elle semble crédible selon les informations du compte La Tribune OM. L’insider assure en effet que le président Pablo Longoria et son nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia apprécient fortement le profil prometteur de Ludovic Blas et voudrait le faire venir à Marseille cet hiver.

C’est pas moins de 15 millions d’euros pour son transfert

Arrive en provenance du FC Nantes en juillet dernier, Ludovic Blas n’a pas encore assuré une place de titulaire indiscutable au Stade Rennais, avec 6 buts inscrits en 25 rencontres disputées avec les Bretons. Des performances qui ont rapidement attiré l’attention des dirigeants de l’OM. Ces derniers préparaient même une offre en vue de conclure sa signature.

La Tribune OM assure que le club phocéen serait prêt à mettre 10 millions sur la table des négociations en vue de s’attacher les services de Ludovic Blas. Sauf que le Stade rennais se montre exigeant dans les négociations, avec une valeur estimée à environ 15 millions d’euros avant de laisser filer son milieu offensif. Reste à savoir si l’OM répondra favorablement à ces conditions financières. Le doute persiste. Les prochains jours apporteront sans doute des éclaircissements sur ce dossier.