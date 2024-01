Mercato OM : Nottingham Forest entre en contact avec Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr se rapproche d’un départ de l’OM cet hiver. En plus de Villarreal, Nottingham Forest a entamé des négociations pour sa signature.

Mercato OM : Ismaïla Sarr se rapproche de la porte de sortie

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille n’avait pas hésité à débourser environ 13 millions d’euros pour s’attacher les services d’Ismaïla Sarr en provenance de Watford. Cependant, l’international sénégalais peine à justifier le montant consenti pour son transfert. En 21 rencontres disputées sous le maillot phocéen, il ne comptabilise que 4 réalisations et 2 passes décisives. Un bilan qui ne rassure pas vraiment la direction phocéenne.

Présent en conférence de presse, le président Pablo Longoria a lui-même ouvert la porte à un éventuel départ d’Ismaïla Sarr durant ce mercato de janvier, en indiquant que les circonstances actuelles ne correspondent plus aux raisons de son recrutement. Confronté à des difficultés financières, l’OM envisagerait alors de se séparer de lui dès cet hiver. D’autant plus que l’ailier droit de 25 ans ne manque pas de courtisans.

Nottingham avance ses pions pour Ismaïla Sarr

Alors que Marcelino tenterait de l’attirer à Vilarreal, un autre prétendant s’est invité dans la danse et se montre très entreprenant pour sa signature. Foot Mercato assure en effet que Nottingham Forest est entré en contact avec Ismaïla Sarr en vue de conclure sa signature en cette fin de mercato hivernal. L’attaquant de l’OM, qui brille actuellement à la CAN avec l’équipe nationale du Sénégal, semble pour le moment peu enclin à changer de club.

Malgré cette réticence du joueur, le club britannique ne baisse pas les bras et exercerait présentement un pressing auprès d’Ismaïla Sarr pour le convaincre de franchir le pas dès cet hiver. Les discussions se poursuivent et l’ancien attaquant de Watford a de grandes chances de faire son retour en Angleterre six mois seulement après son arrivée à Marseille. Et même si la direction de Marseille n’a pas encore été contactée par Nottingham Forest, les dirigeants phocéens ne seraient pas contre l’idée de céder l’attaquant sénégalais cet hiver. Ils espèrent surtout toucher un joli chèque avant de le laisser partir. L’avenir d’Ismaïla Sarr promet ainsi d’être l’un des points chauds de cette fin de mercato d’hiver à l’OM.