Mercato OM  : Pablo Longoria fait une grosse annonce pour Pape Gueye

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a lancé un énorme coup de pression à Pape Gueye, qui refuse de prolonger son contrat avec l’OM.

Mercato OM : Pablo Longoria ouvert à un départ de Pape Gueye

En marge de la présentation de Quentin Merlin, le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé sur la suite du mercato hivernal. Pablo Longoria a notamment fait une grosse annonce sur l’avenir de Pape Gueye. Le dirigeant espagnol a confirmé sa volonté de se séparer du milieu de terrain sénégalais. « Nous souhaitons qu’il trouve une porte de sortie avant jeudi, qui soit satisfaisante pour toutes les parties », a-t-il indiqué. L’objectif de la direction de l’OM est ainsi de parvenir à une résolution satisfaisante pour toutes les parties impliquées dans ce dossier.

Cette décision de Pablo Longoria s’explique en grande partie par la situation contractuelle de l’international sénégalais qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille. Et malgré les différentes offres formulées par sa direction, Pape Gueye campe sur sa position. Il n’a pas donné de suite favorable à ces propositions et souhaite surtout obtenir une belle revalorisation salariale avant de prolonger son contrat à Marseille. Cette attitude du natif de Montreuil est perçue comme un « manque de respect » envers l’institution phocéenne, estime Pablo Longoria, qui a toujours soutenu le joueur lors de sa suspension de quatre mois infligée par le TAS.

Quelle sera la réaction de Pape Gueye ?

Le président de l’OM rappelle alors que sa mission première est de défendre les intérêts du club, et prendre les mesures nécessaires pour garantir la stabilité et la performance de l’équipe sur le moyen et long terme. Face à la « non-réponse » de Pape Gueye, la direction de l’OM envisage ainsi de le vendre au plus vite afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison prochaine. Pablo Longoria et son équipe n’ont donc plus que quelques jours pour finaliser cette possible vente. Plusieurs clubs britanniques, tels que Burnley et Brentford, s’activeraient en coulisse pour le récupérer.

Mais reste savoir si Pape Gueye l’entend de cette oreille. Le Sénégalais pourrait aller au bout de son contrat expirant l’été prochain avec l’OM dans l’espoir de rejoindre gratuitement le club de son club de choix et toucher une belle prime à la signature. Ce second scénario n’est pas à exclure malgré la pression de ses dirigeants. Quoi qu’il en soit, Pape Gueye, actuellement à la CAN 2023 avec le Sénégal, devra vite trancher pour la suite de son avenir. Le compte à rebours est lancé…