Mercato PSG : Bruno Guimaraes, première recrue de l’été 2024 ?

Bruno Guimaraes, milieu de terrain de Newcastle United, pourrait débarquer au PSG dès les premiers jours du mercato estival. Luis Campos pousse dans ce sens.

Mercato PSG : Le Paris SG en pôle pour Bruno Guimaraes

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028, Bruno Guimaraes voit son avenir à Newcastle United remis en question alors que les dirigeants du club anglais s’efforcent de se conformer aux règles de profit et de durabilité (PSR) de la Premier League. Les Magpies pourraient donc être contraints de procéder à d’importantes ventes pour cocher ces cases. Manifestement attiré par plusieurs grands clubs européens, Bruno Guimaraes pourrait ainsi être sacrifié au terme de la saison en cours.

Ce lundi, le Mirror rapporte que le Paris Saint-Germain continuerait de faire du milieu défensif de 26 ans sa priorité pour l’été 2024. Un premier contact aurait même été établi avec Luis Campos et des discussions auraient eu lieu avec les conseillers de l’international brésilien. Confronté à une rude concurrence dans ce dossier, le PSG serait d’ailleurs « confiant » à l’idée de rafler la mise lors du prochain mercato estival pour Bruno Guimaraes.

Le PSG prêt à casser sa tirelire pour Bruno Guimaraes

Pour s’offrir les services de Bruno Guimaraes, le Paris Saint-Germain n’aura peut-être pas besoin de négocier avec les propriétaires saoudiens de Newcastle United. Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens n’auront qu’à déclencher la clause libératoire de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui serait fixée à 115 millions d’euros et activable à compter de l’été prochain. Et le PSG serait prêt à réaliser cette grosse opération.

Outre le champion de France en titre, le Real Madrid serait aussi intéressé par le profil du Brésilien. Mais les Merengues sont déjà bien fournis dans ce secteur de jeu, ce qui fait que le recrutement de Guimaraes n’est pas une priorité pour Florentino Pérez. Sauf si le Bayern Munich ou Manchester City n’entre dans la course, le PSG pourrait avoir la voie toute dégagée pour s’assurer les services de Bruno Guimaraes.