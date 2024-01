Mercato PSG : Cher Ndour retourne officiellement au Portugal

Six mois après son arrivée libre en provenance du Benfica Lisbonne, le milieu de terrain Cher Ndour quitte le PSG et retourne au Portugal.

Mercato PSG : Cher Ndour quitte la France

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du Benfica Lisbonne, Cher Ndour n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe de Luis Enrique. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 19 ans n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues, dont une seule titularisation en Coupe de France.

N’entrant pas dans les plans de l’entraîneur parisien, Cher Ndour va aller voir ailleurs cet hiver pour emmagasiner du temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Ce lundi, l’international espoir italien a quitté les rangs du club de la capitale française pour retourner au Portugal.

Cher Ndour prêté au Sporting Braga

Auteur de trois matches disputés en Ligue 1 de France cette saison, le milieu de terrain italien n’est visiblement pas un joueur sur qui compte Luis Enrique. Pour lui trouver un point de chute afin qu’il bénéficie de plus de minutes de jeu, le club parisien vient d’annoncer, ce lundi, le prêt de Cher Ndour au SC Braga.

« Le milieu de terrain Cher Ndour rejoint le SC Braga dans le cadre d’un prêt jusqu’au 30 juin 2024 », a indiqué le Paris Saint-Germain ans un communiqué sur son site internet. C’est un retour dans un pays très bien connu pour Cher Ndour. Formé à Brescia et à l’Atalanta Bergame, le joueur avait signé en 2020 à Benfica Lisbonne où il a signé son premier contrat professionnel.

Ndour va désormais évoluer avec l’équipe de Braga, actuellement 4e du championnat portugais. Courtisé cet hiver par Besiktas et Cagliari, Cher Ndour n’a disputé que quatre matches avec l’équipe première du PSG à ce jour pour une titularisation et un but le 7 janvier dernier face aux amateurs de Revel en Coupe de France.

La semaine passée, la presse portugaise expliquait que Braga voulait se le faire prêter, mais ne comptait pas payer d’indemnité de prêt, ni prendre en charge son salaire. Pour rappel, l’actionnaire principal du Paris SG (QSI) possède 29,6% des parts du SC Braga. Pour rappel, le natif de Brescia est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028.