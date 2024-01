Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’avenir du prodige Noha Lemina

Initialement annoncé tout proche d’Amiens en Ligue 2, le prodige milieu de terrain Noha Lemina se dirigerait finalement vers la Premier League.

Mercato PSG : Noha Lemina snobe Amiens pour l’Angleterre

De retour d’un prêt non concluant à la Sampdoria de Gênes, Noha Lemina ne va pas terminer la saison au Paris Saint-Germain. Barré par une rude concurrence à son poste, le milieu de terrain de 18 ans va à nouveau être prêté pour lui permettre de poursuivre sa progression.

Lundi, le journal L’Équipe a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues d’Amiens SC pour le prêt de l’international français des moins de 19 ans, éventuellement assorti d’une option d’achat.

Cependant, malgré cet accord entre les deux clubs, le Titi parisien n’avait pas encore donné son accord au club picard et était ouvert à d’autres propositions. Et ce mardi, Foot Mercato assure que Noha Lemina pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre pour évoluer aux côtés de son frère Mario Lemina.

Accord entre le PSG et Wolverhampton

Après Amiens, un deuxième club se serait mis d’accord avec le Paris Saint-Germain pour récupérer Noha Lemina pour les six mois à venir. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Foot Mercato, Wolverhampton aurait trouvé un terrain d’entente avec Luis Campos pour un prêt assorti d’une option d’achat pour le jeune protégé de Luis Enrique.

« C’est finalement du côté de l’Angleterre et plus précisément de Wolverhampton que Noha Lemina devrait évoluer dans les prochains jours. Selon nos informations, le PSG et le club anglais ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat », assure le portail sportif, qui précise qu’il « ne manque plus que l’accord du joueur. »

Mais la possibilité d’évoluer dans le même club que son aîné Mario Lemina, dont il est très proche, pourrait être un élément décisif dans le choix du natif de Paris. Un accord total devrait donc être rapidement trouvé dans les heures à venir.