Mercato PSG : Gabriel Moscardo opéré avec succès au Qatar

Quelques jours après l’annonce officielle de sa signature au PSG en provenance du Corinthians, le milieu brésilien Gabriel Moscardo s’est fait opérer avec succès au Qatar.

Mercato PSG : Bonne nouvelle pour le Paris SG avec Gabriel Moscardo

Après d’intenses négociations avec le Corinthians, le Paris Saint-Germain a finalement validé le transfert de Gabriel Moscardo contre un chèque de 22 millions d’euros, bonus compris. Le milieu de terrain de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028. Dans la foulée, l’international espoir brésilien s’est envolé pour le Qatar pour y subir une opération suite à un problème décelé au pied gauche lors de sa visite médicale.

Un problème physique qui a failli fait capoter le deal entre le Champion de France en titre et le club brésilien. Et ce mardi, le journal Le Parisien assure que l’opération de Gabriel Moscardo s’est déroulée avec succès le week-end dernier à la clinique Aspetar de Doha, au Qatar, où Presnel Kimpembe et Milan Skriniar se sont récemment fait opérés. Le jeune milieu de terrain va désormais s’occuper de son rétablissement avant de rejoindre l’effectif de Luis Enrique au PSG.

Gabriel Moscardo prêté aux Corinthians jusqu’à l’été prochain

Après son opération, Gabriel Moscardo va rentrer au Brésil pour entamer sa période de convalescence. « Il sera accompagné tout le long de son processus de rétablissement par le PSG pour s’assurer qu’il reprenne la compétition dans de bonnes conditions », précise le quotidien régional.

Son indisponibilité devrait s’étendre à deux ou trois mois et il pourrait retrouver la compétition en avril dans le but de disputer quelques matches avec son club formateur dans le championnat brésilien avant de retrouver ses compatriotes Marquinhos et Lucas Beraldo dans la capitale française à l’été 2024. Son prêt risque donc de ne pas être très utile, si ce n’est de rester chez lui le temps de sa convalescence.