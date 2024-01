Mercato PSG : La dernière offre du Qatar à Kylian Mbappé dévoilée

Mercato PSG : Le Paris SG prêt à gâter Kylian Mbappé pour le garder

À six mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Annoncé avec insistance au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. Ce qui a le don de donner des idées aux médias espagnols. Récemment, un accord a même été annoncé entre le clan Mbappé et le club espagnol sur la base d’un salaire de 35 millions d’euros par saison.

De son côté, le capitaine de l’équipe de France réclamerait le double, soit 70 millions d’euros pour signer. Désireux de poursuivre l’aventure avec Kylian Mbappé, le Paris SG cherche toujours à le convaincre de prolonger avec à la clé un salaire totalement démentiel. En effet, selon les informations du compte Twitter PSG Inside Actus, Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à verser à Mbappé un salaire de 125 millions d’euros brut par saison sur la base d’un contrat de quatre ans.

Selon les termes de ce bail, le Champion du monde 2018 toucherait 100 millions d’euros la première saison, puis le salaire augmenterait en fonction d’un pourcentage pour atteindre la dernière année 125 millions d’euros. De quoi forcément faire réfléchir, alors que le Real Madrid serait incapable de s’aligner sur une telle proposition. Pour autant, le partenaire de Lucas Hernandez n’a pas encore tranché concernant sa prochaine destination. Ce qui ne devrait plus tarder.

Dénouement imminent pour Kylian Mbappé ?

Dans des propos accordés aux médias espagnols, Javier Tebas a assuré que les chances de voir Kylian Mbappé rejoindre les rangs du Real Madrid l’été prochain étaient au-dessus des 50%. De son côté, le journaliste José Félix Diaz indique que, selon des sources madrilènes, « le refus de Kylian Mbappé de renouveler son contrat est lié à son choix de ne pas recevoir une certaine somme d’argent que le Paris Saint-Germain devait lui verser. Il renonce à toucher entre 80 et 90 millions. Il semble que le PSG accepte cette situation. »

Le spécialiste du journal Marca ajoute que « cette semaine, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain annonceront la décision concernant son avenir. On m’a dit que cela se ferait à partir du 1er février, et ils ne vont pas tarder. » Affaire à suivre donc…