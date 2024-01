Mercato PSG : L’Eintracht Francfort insiste pour Hugo Ekitike

Déterminé à s’offrir les services de l’attaquant Hugo Ekitike durant ce mercato hivernal, l’Eintracht Francfort va insister auprès de la direction du PSG.

Mercato PSG : Accord entre Hugo Ekitike et Francfort

À trois jours de la fermeture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain doit encore gérer quelques dossiers dans le sens des départs. Annoncé avec insistance au Bayern Munich, Nordi Mukiele devrait finalement rester dans la capitale, le club allemand ayant recruté le latéral français Sacha Boey en provenance de Galatasaray pour un montant pouvant atteindre les 30 millions d’euros.

Par contre, le cas Hugo Ekitike est toujours au centre des débats entre le PSG et l’Eintracht Francfort. Devenu indésirable depuis la fin du mercato estival, l’attaquant de 21 ans est sur le départ et les choses pourraient s’accélérer dans les prochaines heures.

D’après Téléfoot, l’ancien club de Randal Kolo Muani dispose déjà d’un accord Hugo Ekitike et se prépare à revenir à la charge auprès de la direction parisienne après une première offre refusée.

L’Eintracht Francfort prépare une nouvelle offre pour Ekitike

L’émission de TF1 indique que l’Eintracht Francfort souhaite ardemment le renfort de Hugo Ekitike et va tenter de convaincre le Paris Saint-Germain désormais. Selon les dernières rumeurs, l’actuel sixième de Bundesliga a formulé une première offre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat de 15 millions d’euros rejetée par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

Après cette première tentative infructueuse, les dirigeants de la formation de Francfort vont revenir à la charge pour un prêt avec option d’achat d’un peu moins de 20 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, le quotidien L’Équipe révèle que les positions se sont rapprochées entre le PSG et Francfort ces dernières heures, même si aucun accord n’a encore été trouvé.

Disposé à se séparer de l’ancien buteur du Stade de Reims, « le PSG veut inclure un pourcentage à la revente et inclure quelques bonus », explique le journal sportif. Reste maintenant à savoir si cette proposition sera suffisante pour convaincre le PSG de laisser partir Hugo Ekitike.