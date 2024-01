Mercato PSG : Luis Enrique répond cash au vestiaire du Barça

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a répondu au vestiaire du Barça, qui aimerait le voir revenir en Catalogne pour succéder à Xavi Hernandez sur le banc.

Mercato PSG : Xavi va partir cet été, le vestiaire veut Luis Enrique

Après la défaite du FC Barcelone ce week-end en Liga et une décevante quatrième place au classement, Xavi Hernandez a annoncé son départ à l’issue de l’exercice 2023-2024. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le technicien espagnol n’ira donc pas au terme de son engagement avec les Blaugranas puisque son président Joan Laporta a accepté sa décision.

Alors que des premiers noms sont déjà évoqués pour sa succession, la presse espagnole a révélé ce dimanche que plusieurs cadres du vestiaire du Barça militeraient pour le retour de Luis Enrique, selon les informations du quotidien Sport. Parti de Bracelone à l’été 2017, Luis Enrique a laissé un bon souvenir au club culé à tel point que les joueurs aimeraient le voir revenir pour aider le club à revenir au-devant de la scène nationale et internationale. L’actuel tacticien du `Paris SG a été interrogé sur un possible retour sur le banc barcelonais, dimanche soir.

ique préfère botter en touche sur le Barça

En marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois comptant pour la 19e journée de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur l’actualité brûlante du FC Barcelone et surtout sur son possible retour afin de remplacer Xavi Hernandez, qui a annoncé son départ pour l’été prochain. Comme à son habitude concernan les rumeurs mercato, le successeur de Christophe Galtier a préféré botter en touche sur le sujet. « Je n’a« Je n’ai rien à dire à ce sujet », a lancé Enrique. Sport rappelle d’ailleurs que Luis Enrique est sous contrat au PSG jusqu’en 2025 et qu’il serait surprenant qu’il s’en aille cet été.