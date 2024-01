Mercato PSG : Xabi Alonso veut Marco Asensio au Bayer Leverkusen

Marco Asensio va-t-il quitter le PSG d’ici le jeudi soir et la fin du mercato hivernal ? Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen, serait intéressé par le renfort de son compatriote.

Mercato PSG : Le Bayer Leverkusen veut déloger Marco Asensio de Paris

Buteur lors du dernier match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois, Marco Asensio fait un retour en force dans la rotation des attaquants de Luis Enrique. Et tout logiquement, les performances de l’attaquant de 28 ans attirent l’attention d’autres clubs européens comme le Bayer Leverkusen.

Actuellement leader de la Bundesliga, le club allemand et plus précisément son entraîneur Xabi Alonso serait très intéressé par le profil de l’ancien ailier du Real Madrid. Le technicien espagnol voit en son compatriote un renfort de choix et estime qu’une offre attrayante pourrait être réalisée avant la fermeture du mercato hivernal.

De retour à la compétition après des pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains durant deux mois, Marco Asensio pourrait se lasser par son statut de remplaçant de luxe pour rejoindre un effectif, où il bénéficie de la totale confiance de son entraîneur pour un poste de titulaire. Selon Sky Sports Allemagne, le Bayer 04 Leverkusen étudie un transfert pour Marco Asensio.

« Des discussions ont eu lieu, mais c’est difficile à réaliser », assure le média sportif. « Néanmoins, à surveiller jusqu’au Deadline Day, car il pourrait partir PSG dans les prochains jours », ajoute la même source allemande. Pour autant, ni le PSG ni Marco Asensio ne pense à un départ cet hiver.

Marco Asensio n’est pas à vendre

Six mois après son arrivée libre en provenance du Real Madrid, Marco Asensio est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain cet hiver. Malgré l’intérêt du Bayer Leverkusen, les dirigeants parisiens n’ont aucune intention de se séparer d’Asensio. Face aux difficultés de certaines recrues offensives comme Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le coach des Rouge et Bleu souhaite conserver l’ex-Madrilène, qui a déjà montré en début de saison qu’il pouvait évoluer à tous les postes de l’attaque.

« Dans l’entourage de Marco Asensio, on dément tout départ du PSG cet hiver. Le joueur n’a pas non plus été informé d’une quelconque volonté du club de le voir partir », annonce France Bleu ce mardi. Une tendance confirmée par le très sérieux Fabrizio Romano, qui indique que : « le Paris Saint-Germain garantit que Marco Asensio ne quittera pas le club dans les derniers jours du mercato. On s’attend à ce qu’il reste. »