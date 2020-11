Mercato Montpellier HSC : Détails des transferts du Montpellier

Pour suivre l'actualité Mercato Montpellier HSC, restez connectés à la page du club. Toute actualité football et transfert du MHSC est répertoriée dans cette catégorie. Le Montpellier Hérault Sport Club a inscrit son nom plus haut dans l'histoire de la Ligue 1 en grillant la politesse au PSG des Qataris en 2012. Alors que le club de la capitale venait d'être racheté et qu'il avait choqué tout le monde avec le transfert XXL de Javier Pastore (42M€ à l’époque), Ezequiel Lavezzi et plusieurs autres joueurs, c'est le club de Louis Nicollin qui avait terminé champion de France.

Le site officiel du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) est mhscfoot.com.