Mercato OL : Nemanja Matic à Lyon, une question de jours

Après plusieurs semaines de suspense, le feuilleton Nemanja Matic est sur le point de connaître enfin son épilogue. Le milieu de terrain devrait rejoindre l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Il était même présent au Groupama Stadium lors du duel entre l’OL et Rennes vendredi.

OL : ça se précise pour Nemanja Matic à Lyon

Ces dernières heures, un accord a été annoncé entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais pour Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe devrait rejoindre les Gones lors des derniers jours du mercato. Un bon coup signé John Textor, alors que le joueur avait annoncé du côté de Besiktas. Il a fini par trancher en faveur du club lyonnais qui devrait débourser la somme de trois millions d’euros pour la signature de Nemanja Matic selon L’Equipe. Le joueur de 35 était même présent au Groupama Stadium pour assister au duel entre son futur club et son futur ancien club.

Toujours selon la même source, Nemanja Matic rejoindra les rangs de l’OL pour un contrat de deux ans, allant jusqu’en 2026. Les dirigeants rennais auraient même donné leur accord pour le départ du Serbe chez les Lyonnais pour rejoindre le groupe de Pierre Sage. Ce qui marquerait son départ du Roazhon Park cinq mois seulement après avoir rejoint le club en provenance de l’AS Roma.

Nemanja Matic déjà dans les plans de Pierre Sage

L’international serbe sera donc bien un joueur de l’OL cet hiver. Il sera un renfort de taille et d’expérience pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Après la défaite du vendredi contre Rennes, Pierre Sage a été interrogé sur la prochaine arrivée de Nemanja Matic. Le technicien français semble déjà impatient d’accueillir sa nouvelle recrue. Mais en attendant, il rumine sa défaite contre le Stade Rennais. « Pour l’instant, j’ai besoin de digérer notre premier acte et de comprendre nos erreurs .», a-t-il confié. Evoquant la prochaine signature de Nemanja Matic, Pierre Sage a indiqué qu’il sera une ressource de plus pour son équipe.